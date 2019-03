Esercizi Spirituali | uno sguardo di fede su un mondo poco fraterno

lastampa

(Di lunedì 11 marzo 2019) È lo 'dall'alto' che oggi è globalmente necessario 'non certo - spiega il benedettino - per cadere sulle tentazioni del maligno che vorrebbe quasi farci possedere le cose di questo mondo, ...

Pontifex_it : Chiedo a tutti un ricordo nella preghiera per me e per i collaboratori della Curia Romana, che questa sera iniziere… - AGisotti : Il Santo Padre è arrivato alla Casa Divin Maestro di Ariccia per gli Esercizi Spirituali con la Curia Romana, che s… - AGisotti : Esercizi Spirituali per il Papa e la Curia Romana, ad Ariccia. 66 i presenti compreso il predicatore. Stasera l’int… -