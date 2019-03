È il tempo del coraggio | è tempo di una lista unitaria progressista

Bari - disincagliato il mercantile turco arenato il 23 febbraio a causa del maltempo | : L'imbarcazione era rimasta incastrata sui frangiflutti della spiaggia di Pane e Pomodoro per via delle raffiche di vento e di una forte mareggiata. La Procura ha aperto un fascicolo sul comandante per ...

Bari - disincagliato il mercantile turco arenato a causa del maltempo : Bari, disincagliato il mercantile turco arenato a causa del maltempo L’imbarcazione era rimasta incastrata sui frangiflutti della spiaggia di Pane e Pomodoro per via delle raffiche di vento e di una forte mareggiata. La Procura ha aperto un fascicolo sul comandante per naufragio colposo. Scongiurato il disastro ...

Nicola Zingaretti a Che tempo che fa : “Facciamo alleanze 2.0 per mandare a casa la peggiore destra del dopoguerra” : Il neo eletto segretario del PD, Nicola Zingaretti, ospite di Che tempo che Fa (Rai1) di Fabio Fazio parla anche di possibili alleanze e dichiara “Facciamo delle alleanze 2.0 per mandare a casa la peggiore destra della storia del dopoguerra italiano – afferma Zingaretti che continua poi – L’odio non crea lavoro – e ancora – Noi abbiamo totalmente sottovalutato quanto le democrazie non possono sopravvivere con diseguaglianze così ...

“Che tempo che fa” – Ventunesima puntata del 10 marzo 2019 – Tra gli ospiti : Nicola Zingaretti - Amadeus - Arisa - Pif - Nek. : Che tempo che fa è su Raiuno per il secondo anno consecutivo. Come sempre interviste, monologhi, musica e talk al centro del programma. La puntata domenicale è divisa in due parti: interviste e monologo di Luciana dalle 20:45 alle 22:50, il tavolo con ospiti e talk dalle 22:55 a 00:10 circa. La puntata del lunedì, […] L'articolo “Che tempo che fa” – Ventunesima puntata del 10 marzo 2019 – Tra gli ospiti: Nicola Zingaretti, Amadeus, Arisa, ...

Soliti Ignoti di Che tempo Che Fa alleggerisce la liturgia della domenica : Amadeus ospite per la prima volta di Che Tempo Che Fa ispira autori e conduttore che costruiscono un'edizione speciale di Soliti Ignoti con tanto di scenografia, effetti sonori, identità da indovinare e indizi da leggere. Sui piedistalli Gigi Marzullo, Orietta Berti, Luciana Littizzetto, Filippa Lagerback ("Vorrei far notare che ho chiamato prima gli italiani", lancia come frecciatina Fazio), Nino Frassica e un Max Tortora dietro la maschera ...

Che tempo Che Fa - anticipazioni e ospiti della puntata del 10 marzo 2019 : Zingaretti va da Fazio : Dopo l'intervista al Presidente Francese Emmanuel Macron nei 'corridoi' dell'Eliseo, Fabio Fazio torna a intervistare esponenti politici nazionali negli studi Rai di Milano e riparte da Nicola Zingaretti, eletto Segretario del PD nelle Primarie di domenica scorsa, 3 marzo 2019. Con lui si parlerà, immaginiamo, del futuro del Partito e del Centro-Sinistra in Italia a un anno dalle Elezioni Politiche e in momento cruciale per la tenuta del ...

Alien - l'horror che legge la politica del suo tempo : D'altronde, si intende per fantascientifica un'opera che abbia come tema fondamentale l'impatto di una scienza o tecnologia sulla società e sull'individuo, il tutto sorretto da un minimo di ...

Chievo-Milan 1-1 - diretta live : fine primo tempo : vantaggio di Biglia - pari del Chievo con Hetemaj : Terzo anticipo della 27^ giornata. Al Bentegodi si sfidano Chievo e Milan. La diretta live della partita. Chievo VERONA-MILAN, FORMAZIONI UFFICIALI Chievo (4-4-2): Sorrentino; Depaoli, Bani, Andreolli, Barba; Leris, Diousse, Hetemaj, Giaccherini; Stepinski, Meggiorini. MILAN (4-3-3): Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Laxalt; Biglia, Kessie, Paquetà; Suso, Piatek, Castillejo. fine primo tempo. Milan meglio nei primi 40′, ...

Film del weekend : 'C'è tempo' e 'I Villeggianti' : Ognuno si tappa le orecchie dai rumori del mondo e deve arrangiarsi con il mistero della propria esistenza. CAST: Valeria Bruni Tedeschi : Anna Pierre Arditi : Jean Valeria Golino : Elena Noémie ...

Amici 18 - lo speciale del sabato del 9 marzo 2019 in tempo reale dalle ore 14 : 10 : Amici è il talent show ideato e condotto da Maria De Filippi, giunto alla diciottesima edizione.Su Canale 5, ogni sabato, a partire dalle ore 14:10, va in onda lo speciale di Amici, durante il quale assisteremo alle consuete sfide a squadre.prosegui la letturaAmici 18, lo speciale del sabato del 9 marzo 2019 in tempo reale dalle ore 14:10 pubblicato su TVBlog.it 09 marzo 2019 13:10.