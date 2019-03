Di Maio e Casaleggio nuovi fondatori del M5S Beppe Grillo non c’è più 

Luigi Di Maio e Davide Casaleggio fondatori M5s - Beppe Grillo garante : Luigi Di Maio e Davide Casaleggio sono i fondatori del Movimento 5 stelle. Mentre Beppe Grillo è solo il garante. È quanto risulta dall'atto costitutivo della nuova associazione. Lo riporta il Corriere della sera.Tre pagine che cambiano la pelle del Movimento e danno inizio alla nuova fase, quella lanciata a Italia 5 Stelle a Rimini con l'elezione del nuovo capo politico e che arriva fino ad oggi. Tre pagine sanciscono l'atto ...

Di Maio e Casaleggio a Torino col convitato di pietra Tav. I 5S cercano di far ingoiare la pubblicazione dei bandi ai consiglieri torinesi : A seguire il sottosegretario Stefano Buffagni, che sin dall'inizio va ripetendo che "oggi si parla di futuro" e infine il viceministro all'Economia Laura Castelli, torinese, un tempo 'no-Tav' per ...

Tav - Casaleggio e Di Maio in missione Blitz a Torino per uscire dall'impasse : Un vertice a Torino e gli occhi rivolti ai numeri di Palazzo Madama. Il Movimento sta per entrare in quelle che alcuni pentastellati di minoranza definiscono «le dieci settimane decisive» per plasmare ...

Di Maio scarica la Sarti. E Casaleggio blinda Casalino : ROMA Giulia Sarti è fuori dal M5S. La sua espulsione, dice Luigi Di Maio, 'credo sia doverosa'. L'annuncio arriva dopo una telefonata tra i due. La scure del Movimento sull'ormai ex presidente della ...

Davide Casaleggio : "Alleanze alle comunali e limite dei due mandati? Chiedetelo a Di Maio" : "Stiamo affrontato un momento che richiede un'evoluzione. Ne abbiamo attraversati molti nella nostra storia". Davide Casaleggio in un'intervista a Fq MillenniuM, anticipata dal Fatto Quotidiano, parla della nuova composizione e organizzazione del M5S. Ma ridimensiona le polemiche sull'apparentamento con le liste civiche e la regola del massimo di due mandati. Sono solo"indiscrezioni giornalistiche", "non sono state comunicate agli iscritti", ...

M5S - vertice tra Grillo - Di Maio e Casaleggio : il ‘restyling’ parte dai territori : Presto ci sarà una nuova consultazione online per gli iscritti al M5S, per rinnovare alcuni principi cardine. Intanto verrà rivista la regola del limite dei due mandati, inizialmente solo per i consiglieri comunali. Beppe Grillo, Luigi Di Maio e Davide Casaleggio si sono incontrati oggi per mettere a punto una riorganizzazione del M5S, partendo dai territori.Continua a leggere

Il Patto del partito. Quattro ore di vertice tra Di Maio - Grillo e Casaleggio per riorganizzare il Movimento : Dalla terrazza dell'hotel Forum, storico rione Monti, si ha una vista spettacolare sul Colosseo e sui fori imperiali. È in questa cornice che baciati da un sole squillante Luigi Di Maio, Beppe Grillo e Gianroberto Casaleggio siglano il Patto del partito davanti a un menu a base di pesce e tagliolini al profumo di agrumi. Un summit ristrettissimo: al tavolo siedono solo i tre commensali, staff e ufficiali di collegamento sono stati ...

Il Bambino - Di Maio - alle prese con Grillo e Casaleggio al pranzo in terrazza : Roma. Il Matto, il Muto e il Bambino. Una parodia di Sergio Leone. Grillo, Casaleggio e Di Maio, seduti attorno alla stessa tavola, per quattro ore. E alla fine, come sempre, la spunta il Muto. Quello ...

Il nuovo Movimento 5 Stelle è pronto - lo hanno deciso; Grillo - Di Maio e Casaleggio : Vetrice tra Di Maio, Casaleggio e Beppe Grillo il Movimento 5 Stelle 2.0 è pronto “abbiamo pranzato assieme e concordiamo tutti che serva un’organizzazione del M5S sia a livello nazionale che territoriale” per essere “più competitivi” alle amministrative, ha detto Di Maio. “Qui tutti sperano che il M5S sia in calo a livello nazionale ed … L'articolo Il nuovo Movimento 5 Stelle è pronto, lo hanno deciso; ...

Grillo e Casaleggio con Di Maio : serve una nuova organizzazione del Movimento : Il nuovo modello organizzativo del Movimento 5 stelle immaginato dal capo politico Luigi Di Maio all'indomani della sconfitta alle elezioni regionali in Abruzzo ha ora il beneplacito anche di Beppe Grillo e Davide Casaleggio. Dopo un vertice di oltre tre ore all'hotel Forum di Roma il vicepremier lo annuncia ai giornalisti: "Abbiamo pranzato insieme e conveniamo tutti che ci sia bisogno di un'organizzazione del M5s sia a livello nazionale che a ...