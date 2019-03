Moto2 | Risultato GP Qatar 2019 | IMMENSO Lorenzo Baldassarri! Vittoria da batticuore

oasport

(Di domenica 10 marzo 2019) Un fulmine nel deserto di Losail.Baldassarri ha vinto il GP del, prima tappa del Mondiale: il pilota della Flexbox HP 40 ha ottenuto il terzo successo in carriera dopo essersi imposto a Misano nel 2016 e a Jerez lo scorso anno. Un sigillo d’autore per il 22enne che ha interpretato la gara in maniera davvero meravigliosa: prende il comando delle operazioni nel corso del secondo giro, guadagna un piccolo margine e lo gestisce con assoluta personalità, negli ultimi due giri duella con l’agguerrito Thomas Luthi (al rientro nella cilindrata di mezzo) e lo sconfigge in una volata da. Un centauro italiano trionfa a queste latitudini in questa categoria per il terzo anno consecutivo (il marchigiano era stato secondo due anni fa alle spalle di Francesco Bagnaia, nel 2017 fece festa Franco Morbidelli).Terzo posto per il tedesco Marcel Schroetter ...

