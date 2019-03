Giorgetti ha la coda di paglia Paragone insiste | È uomo di potere | le

huffingtonpost

(Di domenica 10 marzo 2019) "dice che la rabbia fa dire cose sbagliate, io dico rovesciando che forse ladiinduce a precisare alcuni incontri". Gianluigirilancia la sua polemica con il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dopo che a Mezz'ora in piùaveva risposto alle accuse ricevute dall'esponente M5S sui suoi incontri con uomini "del sistema" come Mario Draghi, Vittorio Grilli e altri.ha smentito l'incontro con Mario Draghi, anche se mi pare che abbia smentito quell'incontro come io lo avevo indicato temporalmente per come io lo avevo indicato. Questo mi induce a pensare che in un tempo diverso da quello da me indicato questi incontri ci siano stati" affermain un video. "Non può smentire gli incontri con Grilli e Siniscalco. È interessante che vada in tour in Gran Bretagna e Usa insieme a un alto dirigente di Morgan ...

