con 157aUndell'Ethiopian Airlines partito da Addis Abeba e diretto a Nairobi, in Kenya,è precipitato poco dopo il decollo. E' scomparso dai radar 6 minuti dopo la partenza, in un'area che dista 48 km dalla capitale etiope. Secondo l'agenzia Reuters, ac'erano 149passeggeri più 8 membri d'equipaggio. Al momento non vi è alcun bilancio ufficiale sul numero delle vittime, ma il premier, Abiy Ahmed, ha comunicato che ci sono vittime e ha inviato "le più profonde condoglianze a quanti hanno perso propri cari".(Di domenica 10 marzo 2019)

TelevideoRai101 : Etiopia, schianto aereo con 157 a bordo - hardstyle_hc : RT @SkyTG24: Etiopia, precipita aereo con 157 persone a bordo: ci sono vittime - SkyTG24 : Etiopia, precipita aereo con 157 persone a bordo: ci sono vittime -