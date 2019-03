Confcommercio risponde a Del Re | ' Chi fa impresa vive diversamente da chi sta nel palazzo'

gonews

(Di domenica 10 marzo 2019) Non vederli o minimizzarli rappresenta un atto di miopia politica grave, inaccettabile per chi amministra la città. Che dovrebbe invece fare tesoro di queste indicazioni e impegnarsi per migliorarle.

LaNotiziaQuoti : Caro bollette, Sii risponde a Confcommercio: 'Su tariffe non decidiamo noi' - PaoloZobolip : @gio_mavellia @Confcommercio @USConfcommercio @ConfcommercioLo @AscomPv @confcommerciomi @AscomVarese… -