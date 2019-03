Che cosa Germania e Francia stanno escogitando per l' Antitrust Ue

«Mollo tutto per un anno» - ecco Che cosa bisogna sapere : Mollo tutto e me ne vadoMollo tutto e me ne vadoMollo tutto e me ne vadoMollo tutto e me ne vadoMollo tutto e me ne vadoUscire dall’ufficio con in mano un biglietto aereo di sola andata. Chi non l’ha sognato aumento una volta. Bè, se ora è arrivato il momento di farlo, è necessario conoscere a cosa si va incontro. Perché, fin quando si tratta di un sogno tutto è possibile, ma per realizzarlo davvero bisogna essere molto sicuri, pena il ...

Cosa dice la lettera del premier Conte Che blocca la TAV : Il premier chiede di "astenersi da attività" che vincolino lo Stato, senza però perdere i fondi Ue. "I gruppi di potere non ci condizionano". La società risponde: "La pubblicazione relativa ai lavori principali è stata fermata, ma un nuovo rinvio oltre il mese di marzo comporterebbe la riduzione dei 300 milioni di fondi Ue".Continua a leggere

Bandi sulla Tav : Che cosa sono. I tempi - le clausole e i rischi che corre l’Italia : Un ulteriore ritardo potrebbe far perdere all’Italia i finanziamenti della Ue: Bruxelles è chiamata a decidere entro il 31 marzo. Ma per l’addio definitivo alla Torino - Lione è necessario un voto del parlamento

Sabato e domenica nel Foglio. Che cosa c'è nell'inserto culturale del fine settimana : Come tutti i weekend nel giornale ci sono dodici pagine di inserto culturale. Ecco che cosa trovate in edicola (e potete scaricare qui dalle 11 di venerdì) Il pozzo delle donne - Dove gli uomini non cadono mai. In fondo al buio c’è uno sguardo, c’è la parola femminile per narrarlo e ritrovare la

Nel Paese dei binari morti l’unica cosa Che conta è il Tav : Di quanti minuti si compone un’ora? E voi, come impiegate il tempo? Nello Yemen le donne impegnano duecento milioni di ore al giorno, togliendole al lavoro, allo studio, al piacere, per raccogliere l’acqua pulita per la propria sopravvivenza e della loro comunità. In Italia da giorni impegniamo quasi lo stesso tempo per parlare di Tav. Se si fa il binario veloce saremo in Europa, se non si fa verremo ricondotti alla barbarie. E quanto tempo ...

Inter - emergenza in attacco : Icardi ora Che cosa farà? : Scherzi del destino, in una storia fatta di coincidenze ed emergenze. L'Europa League aveva tolto Icardi all'Inter, l'Europa League adesso sembra proprio costringere il club a riprendersi il suo ex ...

MasterChef Italia 8 - cosa è successo nella puntata del 7 marzo? Eliminati... : cosa è successo nella 16esima puntata di MasterChef Italia 8 del 7 marzo 2019? Esterna: si va sui Navigli. Le due Brigate saranno l'anima di L'Altro Luca e Andrea (Brigata Blu) e di El Brellin (Brigata Rossa). Quindi gli chef illustrano i menu ai concorrenti. La serata è faticosa per tutte e due le brigate, anche se I Blu sono andati un po' meglio: alla fine si conta il numero di gettoni raccolti, dati solo da chi è stato soddisfatto della ...

Danilo Toninelli - se questo è un ministro : "Visto Che roba Che ho?". Ecco da cosa è ossessionato : Il ministro grillino alle Infrastrutture Danilo Toninelli ha una grande passione che va ben oltre l'opposizione a tutti i costi della Tav. Da sempre l'ex assicuratore di Soresina non perde occasione per andare in palestra e tenere in forma i suoi addominali, un suo cruccio che ormai conoscono volent

Bertha Benz e quel viaggio Che cambiò ogni cosa : Mercedes celebra la pioniera dell'auto : Tutti conoscono la Mercedes ma pochi sanno che la casa tedesca inventrice dell'automobile deve la propria esistenza anche a una donna. Fu Bertha Benz a imporre nel mondo di allora il prototipo di auto con motore a scoppio creato dal marito Carl e per la prima volta l'azienda di Stoccarda ha deciso di raccontare la sua affascinante storia in un cortometraggio ...

Corona : Fogli? Mi sento una m… - la cosa peggiore Che ho fatto : "Quel pianto di Fogli non mi ha fatto dormire per tre giorni, sono stato cattivo, ho ferito una persona che non meritava di essere ferita. Da un punto di vista umano, che non è il punto di vista lavorativo, io mi sento una merda e chiedo scusa a Riccardo Fogli". Così Fabrizio Corona, dopo le polemiche scatenate dal suo videomessaggio trasmesso nell'ultima puntata dell'isola dei Famosi in cui rinfacciava a Riccardo Fogli presunte infedeltà ...