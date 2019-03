Champions | Juve-Atletico | arbitra l' olandese Kuipers

Hecking : 'Juve - fidati! Così Ronaldo ribaltò il mio 2-0 in Champions' : Dieter Hecking, tecnico avversario di allora, alla Gazzetta dello Sport racconta: 'Ronaldo è capace di ogni cosa, può anche fare di nuovo 3 gol come contro il mio Wolfsburg. Certo che può... L'...

Champions : Juventus-Atletico a Kuipers : ANSA, - ROMA, 10 MAR - Bjorn Kuipers arbitrerà il ritorno degli ottavi di finale della Champions League, in programma martedì sera a Torino fra la Juventus e l'Atletico Madrid, andata 2-0 per gli ...

Champions - la Juve carica i tifosi con un nuovo video : «Noi ci crediamo» : TORINO - Arrendersi? Mai. La Juventus crede che la rimonta contro l' Atletico Madrid sia possibile. Il 2-0 rimediato al Wanda Nara non basta a chiudere la pratica qualificazione e la società ...

Champions - la Juve si carica con un video prima dell'Atletico : "Mai mollare. Mai" : Martedì la Juve si gioca la pelle: le servirà dar fondo ad ogni emozione per ribaltare l'Atletico dopo il 2-0 subito al Wanda. Per questo la Juve ha diffuso attraverso tutti i suoi canali un bel video ...

L’Atletico Madrid risponde alla Juventus : vittoria nella Liga - adesso testa alla Champions : L’Atletico Madrid ha vinto contro il Leganes anche se la squadra di Simeone non ha particolarmente impressionato L’Atletico Madrid batte con il minimo sforzo il Leganes nel match della Liga che anticipa la sfida di Champions League contro la Juventus nel ritorno degli ottavi di finale in programma martedì. I ‘colchoneros’ si si sono imposti per 1-0 grazie al gol in avvio di ripresa di Saul, che ha ribadito in rete ...

Juventus - Szczesny : 'Crediamo di poter passare il turno in Champions' : Questa mattina, la Juventus ha iniziato la sua marcia di avvicinamento alla sfida contro l'Atletico Madrid. I bianconeri credono nella rimonta in Champions League e i giocatori juventini lo hanno detto sia sui social che in alcune interviste televisive. In particolare Wojciech Szczesny ha parlato ai microfoni di cordoni di Sky Sport e ha spiegato che la sua squadra ha molta fiducia e pensa di poter passare il turno. Il portiere della Juve ha ...

Juventus - Allegri cerca la giusta intuizione per la rimonta Champions : ipotesi difesa a 3 : Da questa mattina, per la Juventus è scattata ufficialmente l'operazione rimonta. Infatti, la squadra di Massimiliano Allegri, stamani, si è data appuntamento alla Continassa per preparare il match di martedì sera contro l'Atletico Madrid. La Juve, dunque, lavora con un solo obbiettivo ribaltare il 2-0 dell'andata e andare ai quarti di finale di Champions League. Per questa sfida la sensazione è Massimiliano Allegri stia pensando di fare alcuni ...

Angelo Alessio : 'Credo che la Juve potrebbe andare su Zidane - Inter da Champions' : In questo periodo i gossip del calcio italiano riempiono le cronache sportive, più che i risultati ottenuti in campo. Juventus e Inter, sono i top club che danno più materiale alla stampa e di questi argomenti ha parlato l'ex calciatore bianconero Angelo Alessio, nell'Intervista rilasciata a Sportitalia. Il probabile divorzio di Allegri La Juventus, dopo un inizio stagione da record sta attraversando un periodo di appannamento culminato nella ...

Champions - Juve Atletico : le idee di Allegri per la formazione : Nel post-partita di Juve-Udinese Allegri è stato chiaro: "Indipendentemente da come vada martedì, io più son nel casino e più mi diverto , meno male che mancano un po' di giocatori". Gli esperimenti ...

Juventus - Dybala crede nella rimonta Champions e cita Muhammad Alì : Dopo la bella vittoria contro l'Udinese, la Juventus può finalmente concentrarsi solo ed esclusivamente sulla rimonta Champions. I bianconeri hanno quattro giorni per poter preparare nei dettagli la sfida contro l'Atletico Madrid. L'ambiente bianconero è carico e crede che la squadra di Massimiliano Allegri possa fare la grande impresa. A caricare il popolo juventino questa mattina ci ha pensato Paulo Dybala. Il numero 10 bianconero, con un post ...

Juventus - k.o. Barzagli e De Sciglio. In Champions l'ipotesi della difesa a tre : Anche una morbidissima vittoria di campionato, come il 4-1 della Juventus con l'Udinese a Torino, centrata con una squadra inzeppata di riserve, può regalare qualche insegnamento per la partita delle ...

Juventus - il delirio di Allegri : “se dovessimo uscire dalla Champions non sarebbe un fallimento” : L’allenatore bianconero ha parlato dopo il successo sull’Udinese, soffermandosi anche sul prossimo impegno di Champions con l’Atletico Madrid Il successo con l’Udinese permette alla Juventus di approcciarsi in modo perfetto al match di Champions League con l’Atletico Madrid, con cui servirà una partita perfetta per ribaltare il 2-0 dell’andata. LaPresse/Fabio Ferrari Allegri resta fiducioso, ma deve fare ...

Juve - Allegri scaccia l'ossessione Champions : "Basta parlare di fallimento" : ... anche se lo Stadium è diviso, ieri i tifosi hanno contestato apertamente la curva ultrà che prosegue nel suo sciopero surreale, e qualche fantasma di Madrid si aggira ancora nel mondo bianconero. '...

Juventus - Allegri : "In Champions aspettative troppo alte" : Vittoria agile in campionato per la Juventus: 4-1 contro l'Udinese . Un successo che avvicina ulteriormente l'ottavo scudetto di fila dei torinesi. "Ci mancano 5 vittorie, indipendentemente da quello ...