Tav | il trucchetto di Conte | Sì agli avvisi | non ai bandi

(Di sabato 9 marzo 2019) Il governo non ha autorizzato i, ma gli "di manifestazione di interesse". È un cavillo, un'acrobazia lessicale a cui Giuseppe- "l'avvocato degli italiani", come lui stesso si è definito - si appiglia per evitare la rottura con Francia ed Europa pur senza dire apertamente sì alla Tav.La lettera che il premier ha inviato alla Telt - la società italofrancese che lunedì riunirà il cda per i-, infatti, parla dell'autorizzazione per gli "di manifestazione di interesse" per i 2,3 miliardi di lavori del tunnel di base della Torino-Lione. In pratica da lunedì si apriranno le "autocandidature" per gli appalti, ma per sei mesi i lavori non saranno affidati. Nel frattempo, grazie alla "clausola di dissolvenza", i governi francese e italiano potranno tirarsi indietro. Nel frattempotratterà su due tavoli: quello interno al governo per cercare una mediazione ...

