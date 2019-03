Spalletti inizia un trittico di gare importanti | ' Dovrò cambiare qualcuno'

Spalletti - tutto in una notte : l'Inter deve iniziare un nuovo campionato : La Gazzetta dello Sport parla del l'Inter e spiega come la sfida del Tardini rappresenti uno step molto importante per Luciano Spalletti , che in questo preciso momento storico sembra aver smarrito qualche certezza. 'La ...

‘Buu – Brothers Universally United’ : Spalletti loda l’iniziativa dell’Inter : ‘Buu – Brothers Universally United‘, un modo per ribaltare una situazione spiacevole in un messaggio positivo da mandare al mondo “Che ne pensa dello slogan anti-razzista lanciato dalla società? Brothers Universally United è un modo attraverso il quale la società ha trasformato un brutto episodio di razzismo in una grande opportunità per prendere le distanze, una volta per tutte, da chi usa questi comportamenti. ...