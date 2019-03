Prato | insegnante indagata per violenza sessuale su un 14enne

Prato - insegnante indagata per violenza : avrebbe avuto un bimbo da un 14enne : Una storia veramente assurda quella che arriva da Prato, in Toscana, dove un'insegnante del posto è finita nel registro degli indagati per violenza sessuale ai danni di un suo alunno, un minore di 14 anni. Stando alle accuse, la donna avrebbe avuto anche un bambino dalla relazione con il ragazzino, e le violenze sarebbero avvenute a casa della docente stessa. Qui, sempre secondo chi indaga, il giovane si recava per effettuare delle ripetizioni ...