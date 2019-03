Nicaragua.Chiesa fuori affari temporali

La Conferenza episcopale delha annunciato che non parteciperà come testimone ed accompagnatore al "dialogo nazionale" fra il governo di Ortega e l'alleanza civica, che riunisce diversi settori della società civile del Paese, apertosi lo scorso 27/2 a Managua. In un comunicato su Twitter i vescovi nicaraguensi hanno dichiarato che "devono essere i laici ad assumere la responsabilità di gestire glidella nazione in questo momento", per cui non parteciperanno al dialogo, come richiesto dalle parti.(Di sabato 9 marzo 2019)

