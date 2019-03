Il World Wide Web compie 30 anni | ancora 2 miliardi le persone per cui è inaccessibile

Come rivivere gli albori del " World WideWeb" 30 anni dopo : ... i suddetti sviluppatori hanno messo assieme una replica moderna del "WorldWideWeb": basta visitare il sito del progetto per ritrovarsi catapultati in un mondo completamente alieno agli standard ...

Navigare su internet come 30 anni fa : il Cern ricrea il World Wide web originale : Il world wide web originale del Cern (fonte: Cern ) internet come la conosciamo oggi compie nel 2019 30 anni . Nel marzo del 1989 al Cern di Ginevra Tim Berners-Lee ha sviluppato il protocollo http. Per celebrare la ricorrenza, un gruppo di sviluppatori del Cern ha ricrea to l’interfaccia originale del browser, permettendo così agli utenti di osservare e sperimentare come fosse internet agli albori. Gli sviluppatori del Cern hanno creato quindi una ...

Com’era il World Wide Web nel 1990? Il CERN ha messo online una pagina navigabile per rendere l’idea : State leggendo questa notizia su un browser Internet contemporaneo, ricco di elementi grafici, di pulsanti intuitivi per andare avanti e indietro fra le pagine, di link per approfondire gli argomenti. Per molti è scontato. Sono quanti non ricordano o non hanno vissuto il WorldWideWeb del 1990. Cioè l’interfaccia sviluppata dal CERN per condividere la documentazione scientifica in formato elettronico, in modo da poter migliorare la ...