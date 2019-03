Il fisioterapista che non cura più i fascisti e i razzisti

vanityfair

(Di sabato 9 marzo 2019) «Data la situazione politica del paese e la tradizione etica della famiglia, specifichiamo che in questo studio curiamo persone di ogni colore, nero incluso. E di ogni confessione. Invece non curiamo né, né xenofobi, né».È questo il cartello apposto fuori dal suo studio a Boldara di Gruaro, in provincia di Venezia, da Claude Andreini, professione. «Rischio di perdere qualche cliente, ma non importa. Il mondo è pieno di fisioterapisti, se ne vadano altrove» spiega l’uomo, originario di Liegi e migrato in Italia nel 1981. Un messaggio forte e chiaro, il suo, che prende le mosse dalla sua esperienza personale oltre che da fatti accaduti negli ultimi tempi. «Già anni fa ho subito una specie di linciaggio per aver osatore dei ragazzi di colore. Nel mio studio fioccano ormai commenti intollerabili, grondanti intolleranza».Appassionato di ...

