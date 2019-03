Fico | il no M5s è battaglia identitaria | non ideologica

Quella sulla Tav è una battaglia identitaria di M5s - non ideologica' - dice Fico : Il no alla Tav 'non è un atto ideologico', ma una 'battaglia identitaria del Movimento 5 Stelle e quindi ne comprendo bene la durezza': lo ha affermato il presidente della Camera, Roberto Fico, che ha ...

Tav. Fico 'La battaglia per il no fa parte del identità del M5S' : ROMA - 'Il no alla Tav non è un atto ideologico, ma una battaglia identitaria del Movimento Cinque Stelle. E quindi comprendo bene la durezza'. Il presidente della Camera Roberto Fico prende posizione ...

Roberto Fico : 'Eravamo No Tav prima di essere M5S. È una battaglia identitaria' : Ma è assolutamente falso che il Governo, e in particolare la mia forza politica, stia valutando la scelta sul Tav, e quindi su tutto quello che ne consegue, sulla base della tenuta della mia giunta". ...

Tav - Fico : “Il nostro no non è ideologico” ma “una battaglia identitaria del M5s” : Il no alla Tav “non è un atto ideologico” ma “una battaglia identitaria del M5s”. Parla così Roberto Fico, a Napoli per un convegno sulla criminalità minorile ospitato dal Circolo Posillipo. Nel corso del quale il presidente della Camera ha fatto un deciso richiamo alle origini del Movimento: “Nel 2005 la prima riunione non del movimento perché non esisteva, ma dei meetup che nascevano fu fatta a Torino – ha ...

Roberto Fico : "Eravamo No Tav prima di essere M5S. È una battaglia identitaria" : La battaglia No Tav sta restituendo compattezza al Movimento 5 stelle. Le voci dissonanti rispetto alla linea indicata da Luigi Di Maio sono poche e gli ortodossi, guidati da Roberto Fico, sono sempre più convinti che non ci siano passi indietro possibili. Il presidente della Camera, a Napoli per un convegno, ha spiegato che il no alla Tav "non è un atto ideologico" ma "una battaglia identitaria del Movimento 5 Stelle".Il Movimento ...

Fico : no a Tav battaglia identitaria M5S : 11.42 Il no alla Tav è una "bataglia identitaria" del Movimento cinquestelle. Lo ha detto a Napoli il presidente della Camera Roberto Fico. "Nel 2005 la prima riunione non del movimento perché non esisteva, ma dei meetup che nascevano fu fatta a Torino perché quel giorno c'era la grande manifestazione per dire no alla Tav",finì la riunione e "andammo tutti alla manifestazione No Tav", ricorda Fico. Rischio di andare al voto? "La legislatura è ...

Tav - Buffagni (M5s) : “Non c’è da aprire una crisi di governo - è già aperta. DifFicoltà c’è - è evidente” : “Cosa sta succedendo è chiaro: non è c’è da aprire una crisi, credo sia già aperta. Lo avevano scritto tante volte, adesso la Difficoltà c’è e lo diciamo apertamente”. Lo ha detto il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Stefano Buffagni, intervenendo alla presentazione alla Camera del libro Il sentiero stretto… e oltre dell’ex ministro dell’Economia, Pier Carlo Padoan. Con loro anche l’ex presidente ...

DIETRO LE QUINTE/ Maroni e Fico - le due incognite che spaventano M5s e Lega : La carta di Zingaretti per mettere in crisi M5s si chiama Fico. Salvini invece deve portare a casa la Tav se vuole disinnescare Maroni

Luigi Di Maio - Di Battista e Fico - nella Lega gira una voce : 'Si stanno preparando'. M5s - bomba-scissione : La speranza segreta nella Lega è che l'accelerazione di Luigi Di Maio , che si è blindato alla guida del M5s per altri 4 anni , con vista sui 5 successivi, , alla fine porti alla scissione le ...

Luigi Di Maio - Di Battista e Fico - nella Lega gira una voce : "Si stanno preparando". M5s - bomba-scissione : La speranza segreta nella Lega è che l'accelerazione di Luigi Di Maio, che si è blindato alla guida del M5s per altri 4 anni (con vista sui 5 successivi), alla fine porti alla scissione le Movimento. In questo modo, è il ragionamento riportato da un retroscena della Stampa, il vicepremier e l'ala go

Matteo Renzi e M5S - cronaca di un Governo Fico mai nato : (Dall'articolo di Francesco Cancellato per Linkiesta)Questa è la storia di un Governo mai nato, dell'altra strada che poteva prendere questa legislatura, dei protagonisti che hanno fatto nascere e morire, nel giro di una settimana, il Governo Fico sostenuto da una maggioranza Cinque Stelle-Pd. È una storia di dominio (quasi) pubblico nei palazzi romani, ma che si tace appena si varca l'uscio e si cammina nel Paese reale, tra gli ...

Camera : da M5S gesto manette al PD - bagarre e proteste contro Fico : Attimi di tensione oggi alla Camera dei Deputati, dove il presidente Roberto Fico è stato costretto a sospendere la seduta. Durante il dibattito sulla riforma del referendum, il Partito Democratico ha abbandonato l’aula dopo che il deputato del Movimento 5 Stelle, Giuseppe D’Ambrosio si è rivolto verso il collega dem Gennaro Migliore mimando il gesto delle manette. Da sempre, infatti, i penta stellati attaccano il PD per via dei numerosi ...

«Gesto delle manette da un M5S» - il Pd lascia l’aula. Fico dice : «Arrivederci». Poi si scusa : I dem uscivano per protesta contro il deputato grillino D’Ambrosio. Il presidente della Camera ammette di aver sbagliato: “Mi sono lasciato andare, chiedo scusa”

Tensione alla Camera - fogli lanciati contro Fico e Marattin mette la mano in faccia al deputato M5s : Bagarre in aula alla Camera durante l’esame del ddl sul referendum propositivo. Gli esponenti del Partito Democratico e del Movimento 5 Stelle sono quasi arrivati alle mani, durante una bagarre alla Camera durante la discussione dei disegni di legge. Il Pd ha abbandonato l’Aula, dopo che il presidente, Roberto Fico, aveva respinto la richiesta di espellere dall’Aula il deputato M5S Giuseppe D’Ambrosio, per aver mimato il gesto delle manette nei ...