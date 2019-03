Dal 30 marzo al primo aprile torna Taste Alto Piemonte

Amici 18 - lo speciale del sabato del 9 marzo 2019 in diretta Dalle ore 14 : 10 : Amici è il talent show ideato e condotto da Maria De Filippi, giunto alla diciottesima edizione.Su Canale 5, ogni sabato, a partire dalle ore 14:10, va in onda lo speciale di Amici, durante il quale assisteremo alle consuete sfide a squadre.prosegui la letturaAmici 18, lo speciale del sabato del 9 marzo 2019 in diretta dalle ore 14:10 pubblicato su TVBlog.it 09 marzo 2019 07:51.

Settimana Mondiale del Glaucoma : visite gratuite Dal 10 al 16 Marzo : Il Glaucoma è una malattia degenerativa che spesso non dà sintomi nelle fasi iniziali, ma può danneggiare irreparabilmente il campo visivo. Nel mondo colpisce ben 55 milioni di persone ed è la prima causa di cecità irreversibile. Si calcola che solo in Italia circa un milione di persone ne siano affette e che un malato su due non sappia di ...

8 Marzo : è sciopero transfemminista globale! La cronaca Dalle piazze : Una violenza simboleggiata non soltanto da quelle che sono le molestie sui luoghi di lavoro e nelle strade, ma anche da un rapporto sociale all'interno dell'economia da sempre e continuamente fondato ...

Dal 15 marzo non sarà più possibile acquistare The Division 2 da nessun rivenditore che non sia Epic Games Store : A quanto pare l'accordo tra Ubisoft ed Epic Games relativo alla distribuzione di The Division 2 non è servito solo a cercare di spodestare Steam, ma anche a frenare i guadagni di rivenditori digitali di terze parti come Gamesplanet e Green Man Gaming.Come riporta PC Gamer, dal 15 marzo sarete in grado di acquistare una copia digitale di The Division 2 solo Uplay o dall'Epic Games Store, naturalmente la stessa regola sarà applicata a tutti i ...

Caltanissetta - "Guardateci negli occhi" : ritratti di donne negli scatti di 15 fotografi. Dal 10 al 26 marzo in mostra al Centro espositivo d'... : ...il progetto " aggiunge l'altra curatrice Olga Nassis - includono il concetto di femminilizzazione del lavoro che ormai parte dell'analisi sulle trasformazioni del mercato del lavoro nell'economia ...

Oroscopo settimanale Dall'11 al 17 marzo - 1^ sestina : pagelle - meritato 'dieci' ai Gemelli : L'Oroscopo settimanale dall'11 al 17 marzo 2019 cosa porterà di buono a tutti noi? Diciamo subito a scanso di equivoci che ad avere pieno appoggio dagli astri nel periodo saranno solo due simboli astrali super-fortunati: pronti a scoprire i segni appoggiati dalle stelle questa settimana? Bene, allora iniziamo subito a mettere in chiaro le previsioni, le pagelle e le stelline quotidiane interessanti in esclusiva Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, ...

Un posto al sole - anticipazioni Dall’11 al 15 marzo : tragedia nella soap : Un posto al sole, tutte le anticipazioni della soap dall’11 al 15 marzo 2019 Un posto al sole. Arianna non rinuncia all’idea di poter aver un figlio così pensa, insieme ad Andrea, all’adozione. Come andrà a finire? Intanto Mariella e Guido sembrano sempre più vicini ma la donna non trova il coraggio di rivelare tutta […] L'articolo Un posto al sole, anticipazioni dall’11 al 15 marzo: tragedia nella soap proviene da Gossip e Tv.

Cast e personaggi di Modern Family 10 su Fox Dall’8 marzo - un triste addio nella penultima stagione della serie : La famiglia Pritchett torna a intrattenere il pubblico con il Cast e personaggi di Modern Family 10. La penultima stagione della serie debutta su Fox (canale 112 di Sky) da venerdì 8 marzo. Il decimo capitolo della comedy pluripremiata agli Emmy si apre con la consapevolezza che le loro assurde vicende narrate in una Los Angeles quasi surreale volgono al termine; infatti la serie è stata rinnovata per un'undicesima stagione che sarà anche quella ...

OspeDale di Caserta - l'8 marzo è dedicato al cuore delle donne. Convegno e visite gratuite : Domani , a partire dalle ore 15.30, presso l'aula magna dell'Ospedale ci sarà un incontro aperto al pubblico dal titolo 'Il cuore delle donne tra scienza ed arte', porteranno i loro saluti di ...

Il Paradiso delle Signore - anticipazioni Dall'11 al 15 marzo : Silvia corrosa Dalla gelosia per Luciano e Clelia : Il rientro a casa di Marta troverà però delle complicazioni, dovute alla presenza di Andreina, ormai trasferita a Villa Guarnieri, e dalla decisione di Umberto di entrare in politica. Per Riccardo le ...

Dall'11 al 17 marzo la Settimana del Cervello - con 834 eventi : Roma, 8 mar., askanews, - Dall'11 al 17 marzo si aprono le porte della quarta edizione della 'Brain Awareness Week', la Settimana del Cervello. L'obiettivo di questi sette giorni è quello di ...

Settimana del Cervello : Dall’11 al 17 marzo la 4ª edizione della “Brain Awareness Week” : dall’11 al 17 marzo si aprono le porte della quarta edizione della “Brain Awareness Week”, la Settimana del Cervello, che nella versione italiana è coordinata dalle psicologhe Donatella Ruggeri ed Elisabetta Grippa. L’obiettivo di questi sette giorni è quello di diffondere le nuove scoperte neuro-scientifiche a tutti i cittadini, per rendere pubblici i progressi e i benefici della ricerca sul Cervello condotta fino a oggi. I temi saranno ...

Un posto al sole - amicizia a rischio tra Alex e Vittorio : anticipazioni trame Dall’11 al 15 marzo : Si rinnova anche questa settimana il consueto appuntamento serale con Un posto al sole, la più longeva soap opera italiana nonché uno dei prodotti Rai più noti del panorama televisivo contemporaneo. La serie è ambientata a Napoli e ci hanno partecipato – e tuttora prendono parte – grandi talenti della recitazione tricolore. I nuovi episodi vanno in onda dal lunedì al venerdì alle 20.45 su Rai3. (Qui il riassunto delle ultime ...

8 marzo : assessore Marcato - Dal Veneto 3 - 2 mln di euro per l'imprenditoria femminile : Venezia, 8 mar. (AdnKronos) - “Questo è il nostro 8 marzo. Abbiamo voluto fare qualcosa di concreto per dare un segnale di attenzione al mondo femminile che trova ancora molte difficoltà a fare impresa”. In occasione della Giornata internazionale della Donna l’assessore Veneto allo sviluppo economic