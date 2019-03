Allenatore Juventus | ecco chi potrebbe essere il sostituto di Allegri

Juventus - Conte Allenatore con Pirlo vice? L’idea stuzzica Agnelli : Juventus, Conte e Pirlo ancora insieme? – Saranno i prossimi 3, con molte probabilità, gli ultimi mesi di Massimiliano Allegri sulla panchina della Juventus. Il tecnico toscano pare aver concluso il proprio ciclo con i bianconeri; un ciclo vincente fatto di 5 scudetti, 4 coppe Italia e 2 supercoppe italiane, il tutto contornato anche da […] L'articolo Juventus, Conte allenatore con Pirlo vice? L’idea stuzzica Agnelli proviene da ...

Juventus-Allegri - alta tensione : Agnelli potrebbe cambiare l'Allenatore : In questi anni è stato considerato il primo principale artefice dei successi della Juventus, sapendo continuare l'ottimo lavoro svolto dal suo predecessore Antonio Conte: parliamo ovviamente di Max Allegri, da sempre stimato da tutta la dirigenza juventina per la capacità di saper gestire una rosa ricca di campioni come quella della Juventus. Se i bianconeri sono stati esemplari in Serie A, dimostrando di essere la squadra più forte in Italia, ...

La Juventus tessera Pirlo per il master da Allenatore : La Juventus tessera Pirlo. La frase fa un certo effetto, ma non si parla di campo o, almeno per ora, di panchina. Come riporta la Gazzetta dello Sport, l’ex centrocampista di Inter, Milan e Juve a luglio 2018 ha terminato il corso Speciale combinato UEFA B/UEFA A, raggiungendo il secondo livello dei patentini per allenatore. […] L'articolo La Juventus tessera Pirlo per il master da allenatore è stato realizzato da Calcio e Finanza - ...

La rivelazione : “Zidane sarà il prossimo Allenatore della Juventus” : ZIDANE JUVENTUS- Una rivelazione che lascia aperte le porte in maniera concreta al ritorno di Zidane in bianconero. Fabrizio Biasin, noto giornalista di “Libero”, tramite il suo editoriale per “TuttoMercatoWeb“, ha colto l’occasione per sottolineare la situazione sulla panchina della Juventus, specie in vista del futuro. Leggi anche: Maglia Juventus 2019 2020, il nuovo kit […] More

Juventus - il fantAllenatore a Cancelo : 'Sei una delusione'. E lui sbotta su Instagram : Poteva essere soltanto uno dei tanti messaggi che i calciatori ricevono via social, non fosse che questa volta Cancelo ha preso in mano lo smartphone e risposto per davvero. Lo conversazione vede ...

Juventus - Cancelo replica al fantAllenatore : 'Non me ne frega un...' : TORINO - Joao Cancelo ha risposto in maniera molto particolare ad un fantallenatore su Instagram. Un appassionato di fantacalcio, che ha puntato sul portoghese, ha deciso di scrivere privatamente al ...

Atletico-Juventus - Allegri nei guai : la Uefa apre un’inchiesta contro l’Allenatore bianconero : Massimiliano Allegri nel mirino nella Uefa per aver violato il regolamento tra il primo ed il secondo tempo di Atletico-Juventus: ecco cosa è successo Atletico Madrid e Juventus ‘pareggiano’, almeno per quanto riguarda le inchieste Uefa aperte a carico dei propri allenatori. Se il Cholo Simeone si vede inquisito per l’esultanza a seguito del secondo gol dei colchineros nella partita di Champions League contro i ...

Juventus - Cancelo replica al fantAllenatore : «Non me ne frega un...» : TORINO - Joao Cancelo ha risposto in maniera molto particolare ad un fantallenatore su Instagram. Un appassionato di fantacalcio, che ha puntato sul portoghese, ha deciso di scrivere privatamente al ...

È la Juventus di Allegri l’Allenatore che ha aperto e chiuso cicli : Il mea culpa su Emre Can Errore mio. “La responsabilità del brutto avvio è mia, ho provato Emre Can davanti alla difesa mettendolo in difficoltà, perché in questo momento non ha i tempi e le geometrie per fare quel ruolo”. Non è da tutti i giorni ammettere che un proprio errore nello schierare un giocatore, nel mettere in campo una formazione può compromettere una prestazione. Massimiliano Allegri lo ha fatto davanti alle telecamere ...

Allegri ed Ambra si sono già sposati? L’Allenatore della Juventus e l’attrice con la fede al dito [GALLERY] : Massimiliano Allegri ed Ambra Angiolini si sono già sposati? Le foto che incastrano l’allenatore della Juventus e l’attrice italiana Massimiliano Allegri ed Ambra Angiolini potrebbero essersi già sposati. Beffando tutti, in gran segreto, l’allenatore della Juventus e l’attrice italiana avrebbero celebrato il loto matrimonio prima del previsto, viste le fedi spuntate al dito di entrambi subito dopo le feste. Il ...