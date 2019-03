5 cose da sapere sul fumetto di Blacksad

Ghosting e dintorni : cose da sapere se aspiri a uscire con una millennial : Diciamo la verità: la prima volta in cui si udì parlare a livello popolare di Ghosting risale al 2015, quando la storia tra Charlize Theron e Sean Penn – cioè il bad boy di Hollywood che (finalmente) mette la testa a posto per amore di lei – finiva dall’oggi al domani, tra il silenzio impenetrabile dei protagonisti e, soprattutto, il comportamento della Theron che, semplicemente, sparisce dalla vita di lui, commentando poi, a distanza di un ...

Lo sciopero generale di oggi : le cose da sapere : Coinvolgerà i mezzi di trasporto, le scuole, le strutture sanitarie e non solo, e durerà l'intera giornata

20 anni senza Stanley Kubrick : 10 cose da sapere : Paura e desiderio (1953)Il bacio dell'assassino (1955)Rapina a mano armata (1956)Orizzonti di gloria (1957)Spartacus (1960)Lolita (1962)Il dottor Stranamore (1964)2001: Odissea nello spazio (1968)Arancia Meccanica (1971)Barry Lyndon (1975)Shining (1980)Full Metal Jacket (1987)Eyes Wide Shut (1999)Eyes Wide Shut, Full Metal Jacket, Shining, Arancia meccanica, 2001: Odissea nello Spazio. Potremmo continuare, ma ci limitiamo a questi cult ...

Reddito di cittadinanza - 44.145 domande A Mondragone non lavora 1 abitante su 2 La guida in 10 punti| Le cose da sapere : In un comune che conta ventimila adulti, casalinghe e studenti inclusi, il 47% di loro è iscritto al Centro per l’impiego. In scala, è come se in Italia vivessero venti milioni di disoccupati ufficiali e non tre com’è il caso della realtà: statistiche più credibili in Venezuela, che in una delle regioni con l’aspettativa di vita più alta al mondo

Tema - ospiti e novità : 7 cose da sapere sul Salone del Libro di Torino 2019 : Non un paese, ma una lingua ospite Oltrepassare le frontiere con una lingua che unisce popoli e Paesi: lo spagnolo, tra le più parlate al mondo. 'Un progetto ambizioso', lo chiama così il direttore ...

Tema - ospiti e novità : 7 cose da sapere sul Salone del Libro di Torino 2019 : Giochiamo con il mondoIl gioco del mondo è il Tema della 32ª edizione del Salone del Libro, in programma dal 9 al 13 maggio 2019. La cultura non deve avere frontiere o linee divisorie: abbatte muri, salta dall’altra parte. Come fa il lettore del romanzo più celebre di Julio Cortázar, autore che dell’incontro fra culture ha fatto un suo punto di for...

Tema - ospiti e novità : sette cose da sapere sul Salone del Libro di Torino 2019 : Giochiamo con il mondoIl gioco del mondo è il Tema della 32ª edizione del Salone del Libro, in programma dal 9 al 13 maggio 2019. La cultura non deve avere frontiere o linee divisorie, ma abbatte muri, salta dall’altra parte. Come fa il lettore del romanzo più celebre di Julio Cortázar, che è un invito alla ribellione, alla fuga e all’avventura, pe...

Tema - ospiti e novità : sette cose da sapere sul Salone del Libro 2019 : Giochiamo con il mondoIl gioco del mondo è il Tema della 32ª edizione del Salone del Libro, in programma dal 9 al 13 maggio 2019. La cultura non deve avere frontiere o linee divisorie, ma abbatte muri, salta dall’altra parte. Come fa il lettore del romanzo più celebre di Julio Cortázar, che è un invito alla ribellione, alla fuga e all’avventura, pe...

5 cose da sapere sulla serie tv dedicata al Nome della rosa : 1. Come Sherlock e Watson2. La biblioteca3. Il cast internazionale4. I luoghi delle riprese5. Cosa c’entra Il trono di spadeIl Nome della rosa è l’adattamento in quattro parti (otto episodi) del best seller di Umberto Eco già trasposto in film nel 1986 da Jean Jacques Annaud e ha debuttato il 4 marzo su Rai 1. Ai tempi la pellicola fu un fiasco totale negli Stati Uniti e un successo clamoroso in Europa, merito anche di un cast dove spiccava uno ...

'Il nome della rosa' - cinque cose da sapere sulla serie tv nata dal romanzo di Eco : 'Ho scoperto un mondo con elementi ancora oggi attuali, fortunatamente o sfortunatamente dipende da come la si pensi'. Non ha mai visto neanche il film di Annaud, con Sean Connery nel ruolo del ...

"Il nome della rosa" - cinque cose da sapere sulla serie tv nata dal romanzo di Eco : La serie tv 'Il nome della rosa' è un adattamento televisivo del romanzo pubblicato nel 1980 da Umberto Eco, edito da Bompiani,. Le 500 pagine nate dalla penna dello scrittore e filosofo sono ...

Il nome della rosa - cinque cose da sapere prima di vedere la nuova miniserie Rai : Stacco a 39 anni dopo l'uscita del libro: stiamo per tornare nel mondo di Eco, per un nuovo adattamento del romanzo prodotto dalla Rai e destinato alla prima serata di Rai Uno. Una miniserie ...

5 cose da sapere sullo studio CEP e i costi dell'Euro : Uno studio pubblicato dal think thank tedesco Centrum für Europäische Politik ha proposto un metodo per valutare l'impatto dell'introduzione dell'Euro utilizzando una metodologia nota come Syntetic Control. I risultati solo alquanto impressionanti perché includono un costo pro capite per l'italia paria 73mila euro per ogni cittadino e un guadagno di 23mila per la Germania. La metodologia impiegata è estremamente discutibile perché ipotizza che ...

Gremlins - 5 cose da sapere sulla saga grottesca (da cui verrà tratta una serie animata) : Bilancio dell'orroreNessun effetto specialeNatura folkloricaUn Burton mancatoUn nuovo sistema di classificazioneI fan del film del 1984 che fondeva orrore e commedia sono pronti a gioire: è stato annunciato, infatti, che Warner Bros, in collaborazione con la Amblin Entertainment diSpielberg, ha intenzione di trarre una serie animata dalla saga cinematografica di Gremlins. Gli animaletti pelosi che si trasformano in terribili mostriciattoli se ...