Teatro Massimo V Bellini | il 2 | 3 | 4 | 5 Aprile le repliche La Bella Addormentata

La gente di Cerami con Massimo Wertmuller ed Anna Ferruzzo dal 7 al 17 marzo al Teatro Vittoria : «…svagato ma complice davanti al tumultuoso mare di teste umane che mi colma di un’emozione deliziosa e nuova…mi abbandono alla contemplazione dello spettacolo esterno della folla.» Vincenzo Cerami Una serata in compagnia delle parole di Vincenzo Cerami , anzi in compagnia della “ gente ” di Cerami . Una presentazione scenica di brevi racconti che si nutre della lucida, spietata e complice poetica del celebre scrittore di Un borghese piccolo ...

Teatro : a Pitigliano Massimo Wertmuller e Anna Ferruzzo in La gente di Cerami : Biglietti per gli spettacoli riservati alle scuole: 3 euro. Prevendita biglietti presso l'ufficio turistico di Pitigliano 0564 617111 " 350 0382685 il martedì ore 10-12; il giovedì ore 15 17; il ...

Spettacoli : Massimo Ranieri al Teatro Verdi di Salerno con il 'Gabbiano' - Salernonotizie.it : La storia di Treplev, scrittore incompreso, del suo amore per Nina, il suo rapporto di odio/amore con la madre Irina, un'anziana e famosa attrice, e poi tutti gli altri splendidi personaggi con le ...

Teatro Massimo di Palermo - dalla Cina del futuro con furore : Non è una Turandot di morte quella che in questi giorni, in scena sino a domenica 27 al Teatro Massimo, ha fatto parlare di se, prima e dopo, aprendo la Nuova Stagione 2019 della Fondazione palermitana. E’ una Turandot che rinasce alla vita e con lei tutto il suo reame. La favola di Gozzi della principessa cinese sanguinaria e di gelo, da cui Puccini trae la sua ultima opera consegnando il suo testamento musicale e proiettando il melodramma ...