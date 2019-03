Tav | alta tensione nel governoMa Salvini | Avanti con Conte

Tav - alta tensione nel governoMa Salvini : "Andremo avanti" : Scontro Lega-M5s sulla Tav. Salvini: "Se vanno fino in fondo ci vado anche io". Di Maio: "Irresponsabile". Ma poi il leader del Carroccio prova a spegnere le polemiche: "Andremo avanti" Segui su affaritaliani.it

Salvini : non faccio saltare il governo per la Tav : Stiamo dando attuazione al contratto di governo, ci siamo impegnati in un'opera e una discussione prima tecnica e ovviamente politica di ridiscussione integrale dell'opera". E ha sottolineato: "Ho ...

Diabete - ricette stellate contro la glicemia alta : gusto a Tavola e basta rinunce : Avere il Diabete non significa una vita di rinunce e restrizioni a tavola. “Si può coniugare il piacere della cucina alla salute, per i diabetici si possono privilegiare alimenti con un minore effetto su glicemia, colesterolo e pressione, senza che il gusto ci rimetta, e realizzare piatti ricchi di colori e sapori in grado di dare emozioni”. Parola dello chef tristellato Heinz Beck, autore, con le sue ricette speciali, del libro ...

Tav - la Lega pronta a far saltare il banco : ore drammatiche - a un passo dalla crisi di governo : La trattativa sulla Tav Torino-Lione sta trascinando il governo verso il baratro della crisi irreversibile. Dopo la riunione di ben cinque ore della scorsa notte, conclusa con un nulla di fatto sostanziale e definitiva "surreale", ora la parte leghista dell'esecutivo "non esclude la crisi di governo

Tav - i grillini minacciano di far saltare il governo - Buffagni : 'Non cerco compromesso' : Il governo si sta spaccando sulla questione Tav, un tema centrale ma che vede i grillini e i leghisti su due posizioni nettamente contrastanti. I 5 Stelle minacciano di far salvare il governo se l'opera verrà realizzata, "Non mi occupo di cercare un compromesso" ha dichiarato Stefano Buffagni (M5S), segretario agli Affari regionali ad Agorà. Il rischio che possa saltare tutto da un momento all'altro è molto alto. Tav, alcuni grillini pronti a ...

Zingaretti comincia dall'alta velocità : "Criminale fermare i bandi della Tav" : Ma non solo: nelle settimane che hanno preceduto il voto delle primarie, Zingaretti si sofferma sul tema più generale delle grandi opere e delle preoccupazioni degli imprenditori e del mondo del ...

Zingaretti comincia dall'alta velocità : 'Criminale fermare i bandi della Tav' : Ma non solo: nelle settimane che hanno preceduto il voto delle primarie, Zingaretti si sofferma sul tema più generale delle grandi opere e delle preoccupazioni degli imprenditori e del mondo del ...

Tav - Casaleggio : 'Cade il governo? Non sta a me dirlo'. Alta tensione Lega-M5S : ...d,a,c,e,f,{var k=new p, b,d,a,e,f,;n=k;c&&m, function, ,{window.setTimeout, function, ,{r, k,},0,},},;},, ,; pagespeed.CriticalImages.Run, '/ngx_pagespeed_beacon','http://www.ilmessaggero.it/politica/...

Tav - Casaleggio : 'Il governo cade sull'Alta velocità? Non credo' : 'Non sta a me dirlo, non sta a me pensarlo. Però non credo'. Lo ha detto Davide Casaleggio, presidente dell'associazione Rousseau, rispondendo ai giornalisti sul rischio che il governo possa cadere a ...

Casaleggio : «Se salta il governo sulla Tav? Non credo - però...» : Il ministro dell'Economia Giovanni Tria è convinto che «si stia andando verso una soluzione positiva». Tra i 5 Stelle, i più risoluti a dire no sono Grillo e Di Battista, l'ala più movimentista. ...

Fake news ad alta velocità. M5S avvisa Salvini : il Tav Torino-Lione non si farà. Conte cerca la quadra : "Credo che il Governo stia andando verso quella direzione", lo ha detto il ministro dell'Economia, Giovanni Tria . "Ci sono posizioni differenti nel governo ma credo che ci sarà un'evoluzione ...

Alta Velocità - Toninelli : “Non esiste un’altra analisi costi-benefici”. Conte : “Nessuna mini-Tav” : «Nessuno può dire che esiste un’altra analisi costi benefici sulla Tav. Ne esiste una sola, abbiamo dato solo ulteriore materiale per un dibattito». Lo ha detto il ministro dei Trasporti Danilo Toninelli a proposito della nuovo documento prodotto dal Mit. Alla domanda se l’attuale tracciato internazionale Torino-Lione può essere migliorato senza fa...

Alta Velocità - Toninelli : 'Non esiste un'altra analisi costi-benefici'. Conte : 'Nessuna mini-Tav' : ha dato il via libera ai bandi solo ora grazie alla lotta della società civile e politica di tutta Italia, ma dicendo che tanto ha sei mesi per revocarli. Allora perché non li ha pubblicati quando a ...

Alta Velocità - Toninelli : “Non esiste un’altra analisi costi-benefici”. Conte : “Nessuna mini-Tav” : «Nessuno può dire che esiste un’altra analisi costi benefici sulla Tav. Ne esiste una sola, abbiamo dato solo ulteriore materiale per un dibattito». Lo ha detto il ministro dei Trasporti Danilo Toninelli a proposito della nuovo documento prodotto dal Mit. Alla domanda se l’attuale tracciato internazionale Torino-Lione può essere migliorato senza fa...