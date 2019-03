Scommesse | Better | vittoria Juve contro l’Udinese a 1 | 33 Ecco le altre quote

calcioweb.eu

(Di venerdì 8 marzo 2019) Si apre stasera la 27^ giornata di Serie A: a Torino, lantus affronta l’Udinese. Per gli amanti dellele, il marchio didi Lottomatica, per questa e per lesfide del week-end. Favorita, ovviamente, lantus (a 1,33), un successo dell’Udinese paga 10 volte la posta in gioco. I friulani spereranno in una distrattache martedì e’ attesa dal match di ritornol’Atletico Madrid. Sabato si disputeranno due partite. Il favorito Milan (a 1,55), in piena corsa Champions, affronterà a Verona il Chievo (a 6,50).equilibratissime per il match al “Tardini” tra il Parma e il Genoa, ladell’una o dell’altra e’ a 2,75; il pareggio è dato a 3,10. Domenica si giocheranno6 partite. Favori del pronostico per il Torino (a 1,88) e il Napoli (a 1,60) che ...

Jammasrl : @EuropaLeague : con @BetterScommesse il blitz dell’#Inter a #Francoforte a 3,25. Il successo del #Napoli sul… - Jammasrl : Europa League: con Better il blitz dell’Inter a Francoforte a 3,25. Il successo del Napoli sul Salisburgo a 1,55… - Agimegitalia : #Champions, per la #Roma qualificazione in bilico. Su Better 3 #scommesse su 4 per il #Porto @ChampionsLeague… -