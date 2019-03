Salto con gli sci | Coppa del Mondo Oslo 2019 | Alex Insam batte un colpo con il 20°

Una Vita - puntate spagnole : Salto temporale di 10 anni - Samuel torna con Genoveva : In Spagna, i telespettatori di "Una Vita" assisteranno a numerosi e radicali cambiamenti che modificheranno le trame principali e il grande quartiere Acacias. Infatti, dopo la tragica morte di Celia e la partenza di Leonor, Inigo, Flora e Tito ci sarà un salto temporale di 10 anni che cambierà le vite dei personaggi e introdurrà nuovi vicini che inizieranno a vivere nel rinomato condominio 'Acacias 38'. Una Vita, le nuove vite dei ...

La Confessione - Gomez a Gratteri su Nove : “Cos’è la ‘Santa’?”. “Salto di qualità della ‘ndrangheta verso potere reale” : Nicola Gratteri è l’ospite de “La Confessione” di Peter Gomez venerdì 8 marzo alle 22.45 su Nove. “Esiste la ‘ndrangheta e poi esiste una cosa che si chiama ‘Santa’, che cos’è?”, chiede il giornalista al Procuratore della Repubblica di Catanzaro, impegnato in prima linea nella lotta contro la criminalità organizzata. “La Santa è lo spartiacque tra la vecchia e la nuova ‘ndrangheta ...

Guardiola-Juventus - un sogno concreto : spiragli e Salto di qualità : GUARDIOLA JUVENTUS- Come riportato nel corso delle ultime ore, la Juventus starebbe monitorando molto attentamente la situazione legata a Pep Guardiola. L’attuale tecnico del Manchester City rappresenterebbe il sogno nel cassetto di Andrea Agnelli, un sogno complicato, ma forse non impossibile. Chiaramente l’ostacolo resta legato ai costi eccessivi. L’ingaggio del tecnico spagnolo, ora come ora, […] More

Consigli fantacalcio 27 giornata : Lazio a Firenze per l’asSalto Champions : Consigli fantacalcio 27 giornata – Archiviata la 26° giornata del massimo campionato italiano, conclusasi la parentesi della settimana di coppe europee, e in attesa dei verdetti della prossima settimana, è già tempo di pensare alla giornata numero 27 della Serie A Tim. Si parte venerdì 8 marzo alle 20.30 con Juventus-Udinese. I ragazzi di Massimiliano Allegri anticipano […] L'articolo Consigli fantacalcio 27 giornata: Lazio a Firenze per ...

Silvio Berlusconi - asSalto frontale a Matteo Salvini : "Stai deludendo i tuoi elettori - presenteranno il conto" : "Ho il dovere morale e civile di fare tutto il possibile per salvare il mio Paese da questo disastro". Silvio Berlusconi, intervistato dal Quotidiano nazionale, lancia la sfida al governo di Lega e M5s, ma soprattutto a Matteo Salvini: "Sta deludendo i suoi elettori. Quello che è certo è che questa

Fincantieri - Snam e Italgas : confermati gli ad - asSalto ai cda : MILANO - La continuità aziendale, come si dice in questi casi, è stata garantita con la conferma degli amministratori delegati. Cambia tutto il resto, a cominciare da alcuni presidenti. Lega e ...

Reddito di cittadinanza - da oggi l'asSalto alle Poste. Con la card solo acquisti di alimenti : l'assalto è praticamente partito. Da oggi si possono presentare infatti le domande per l'accesso al Reddito di cittadinanza, ma si teme il caos. Al punto che le Poste raccomandano ai...

Domande - da oggi l'asSalto alle Poste Con la card solo acquisti di alimenti : Mario Fabbroni Il mestiere più pericoloso del mondo? Inutile premere troppo le meningi, basta guardare tra le mura domestiche. La casalinga infatti rischia più di tutti, ogni giorno tra incidenti sempre in agguato e turni che sarebbero ...

MotoGP - Mondiale 2019 : Franco Morbidelli sogna il Salto di qualità con la Yamaha SRT : Il conto alla rovescia sta per concludersi, domenica 10 marzo è sempre più vicina con l’Italia che può contare su diversi piloti competitivi in grado di fare risultato sin dalla prima gara in Qatar. Uno di questi è Franco Morbidelli, alla seconda stagione in MotoGP, il quale proverà ad effettuare un salto di qualità con il nuovo team Yamaha Petronas SRT dopo aver chiuso la stagione d’esordio in Honda con il Team Marc VDS in 15^ ...

LIVE Atletica - Europei 2019 in DIRETTA : 3 marzo. Italia all’asSalto della medaglia con la 4×400 donne e Forte. Perini fuori dalla finale dei 60 hs per un soffio : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Europei Indoor 2019 di Atletica leggera (oggi domenica 3 marzo). A Glasgow (Gran Bretagna) si conclude la rassegna continentale e si preannuncia grande spettacolo, verranno assegnati gli ultimi titoli e ne vedremo davvero delle belle con tanti campioni pronti a mettersi in luce basti pensare a Ivana Spanovic, Mariya Lasitskene, Nelson Evora, Christina Schwanitz e tante altre stelle che ci faranno ...

LIVE Atletica - Europei 2019 in DIRETTA : 3 marzo. Italia all’asSalto della medaglia con la 4×400 donne e Forte : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Europei Indoor 2019 di Atletica leggera (oggi domenica 3 marzo). A Glasgow (Gran Bretagna) si conclude la rassegna continentale e si preannuncia grande spettacolo, verranno assegnati gli ultimi titoli e ne vedremo davvero delle belle con tanti campioni pronti a mettersi in luce basti pensare a Ivana Spanovic, Mariya Lasitskene, Nelson Evora, Christina Schwanitz e tante altre stelle che ci faranno ...

Atletica - Europei 2019 : un grande Claudio Stecchi sfiora la medaglia ed è quarto nel Salto con l’asta : Non è bastata una prestazione impeccabile per tre quarti di gara all’azzurro Claudio Stecchi per centrare una più che meritata medaglia nella finale del salto con l’asta maschile degli Europei Indoor 2019 di Atletica leggera. Nella splendida cornice della Emirates Arena di Glasgow, in Scozia, l’atleta toscano si è infatti dovuto accontentare della quarta posizione, pari merito con il greco Emmanouil Karalis. La medaglia ...

Salto con gli sci - Mondiali 2019 : Germania sul trono iridato nella gara a squadre mista. Sul podio Austria e Norvegia - Italia 8^ : La Germania chiude nel migliore dei modi il Campionato del Mondo 2019 di Salto con gli sci, conquistando la quarta medaglia d’oro della manifestazione imponendosi nella gara a squadre mista sul trampolino HS109 di Seefeld (Austria). Il quartetto tedesco formato da Katharina Althaus, Juliane Seyfarth, Karl Geiger e Markus Eisenbichler ha dovuto combattere a lungo contro una combattiva Austria ma alla fine ha fatto la differenza nelle ultime ...

Mondiali Salto con gli sci : Germania l’oro della Mixed Team - Italia ottava : Germania l’oro della Mixed Team ai Mondiali salto con gli sci di Innsbruck, l’Italia passa il primo taglio e chiude ottava Medaglia d’oro per la Germania nella prova mista a squadre che chiude il Mondiale di salto a Innsbruck. I tedeschi sfondano il muro dei mille punti e chiudono la gara a quota 1012,2, staccando nettamente l’Austria, medaglia d’argento con 989,9. Bronzo per la Norvegia, pur staccata a ...