Roma Ufficiale | Claudio Ranieri nuovo tecnico

Roma Ranieri - UFFICIALE la nomina. Totti : “Può portarci tra le prime 4” : Roma Ranieri – La Roma ha ufficializzato Claudio Ranieri nuovo allenatore della squadra giallorossa. Il tecnico Romano, che ha guidato la formazione capitolina dal 2009 al 2011, farà il suo esordio in panchina lunedì sera nel posticipo della 27esima giornata di Serie A all’Olimpico contro l’Empoli. ”Sono felice di essere tornato a casa. Quando la Roma ti chiama è […] L'articolo Roma Ranieri, UFFICIALE la nomina. ...

Ufficiale : Roma - ecco Ranieri. Monchi : rescissione consensuale : Roma - Claudio Ranieri è arrivato a Roma da Londra, Monchi in uscita. Il giorno dopo l'esonero di Eusebio Di Francesco successivo alla sconfitta nel derby e all'eliminazione in Champions League , in ...

Ufficiale - Claudio Ranieri è il nuovo allenatore della Roma : La Roma ha comunicato ufficialmente che Claudio Ranieri sarà l’allenatore dei giallorossi fino al 30 giugno 2019. Il tecnico torna a Roma dopo una prima esperienza iniziata nel 2009 e conclusasi nel 2011. Di recente Ranieri è stato esonerato dal Fulham, club di Premier League che ha guidato per un periodo da subentrato. Questo il […] L'articolo Ufficiale, Claudio Ranieri è il nuovo allenatore della Roma è stato realizzato da Calcio e ...

Roma - ufficiale Claudio Ranieri : “sono a casa - impossibile dire di no” : Roma, ufficiale l’arrivo di Claudio Ranieri dopo l’addio di Eusebio Di Francesco: le prime parole del tecnico dopo il ritorno in giallorosso Roma, ufficiale l’arrivo di Claudio Ranieri in panchina per sostituire l’esonerato Eusebio Di Francesco. Dopo una prima metà di stagione difficile, il tecnico ha pagato la rocambolesca eliminazione dalla Champions League con l’allontanamento ed il conseguente arrivo di ...

MONCHI LASCIA LA Roma - UFFICIALE/ Risoluzione consensuale : Massara direttore sportivo : Dopo Di Francesco anche MONCHI saluta la ROMA: Risoluzione consensuale del contratto, ora è UFFICIALE. Massara nuovo direttore sportivo del club giallorosso

Roma - risoluzione consensuale con il ds Monchi : è ufficiale : Sono ore davvero convulse quelle che si stanno vivendo in casa Roma e diretta conseguenza dell’eliminazione dei giallorossi in Champions League ad opera del Porto. Una vera e propria rivoluzione extra campo è in atto: il club capitolino ha infatti salutato Eusebio Di Francesco, che nella giornata di ieri aveva diretto l’allenamento, e riabbracciato Claudio […] L'articolo Roma, risoluzione consensuale con il ds Monchi: è ...

Ufficiale - anche Monchi dice addio alla Roma : Monchi Roma – E’ stata una due giorni intensa in casa Roma. Dopo l’eliminazione dagli ottavi di finale di Champions League e il conseguente esonero del tecnico Eusebio Di Francesco, nella giornata di oggi si è consumato anche l’addio del direttore sportivo Monchi. L’ex Siviglia e il club capitolino hanno risolto consensualmente dopo due anni […] L'articolo Ufficiale, anche Monchi dice addio alla Roma è stato realizzato da Calcio e ...

Roma - è ufficiale : Monchi lascia la direzione sportiva. Incarico affidato a Massara : L'AS Roma e il direttore sportivo Monchi confermano di aver raggiunto un accordo per risolvere consensualmente il proprio rapporto lavorativo. Al dirigente vanno i ringraziamenti del Club per l'...

Eusebio Di Francesco esonerato dalla Roma - ora è ufficiale : al suo posto Claudio Ranieri? : Ora è ufficiale: la Roma esonera il mister Eusebio Di Francesco. La voce si rincorreva con insistenza da subito dopo l'eliminazione dai giallorossi dalla Champions League negli ottavi contro il Porto. La comunicazione dell'esonero arriva direttamente dal club, sui social: "L’ASRoma comunica che da o

Roma - Di Francesco esonerato : nota ufficiale del club : Eusebio Di Francesco non è più l'allenatore della Roma. Lo comunica il club giallorosso sui propri account social: l'uscita dagli ottavi di Champions League, a pochi giorni di distanza dalla sconfitta ...

Roma Ranieri verso la panchina : UFFICIALE l’esonero di Di Francesco : Ranieri Roma – La Roma ha esonerato l’allenatore Eusebio Di Francesco, all’indomani dell’eliminazione agli ottavi di Champions League contro il Porto. Lo ha annunciato il club giallorosso su Twitter. L’#ASRoma comunica che da oggi Eusebio Di Francesco non è più il responsabile tecnico del Club. La Società ringrazia l’allenatore per il lavoro svolto sulla panchina […] L'articolo Roma Ranieri verso la panchina: ...

Roma - ufficiale l’esonero di Di Francesco : al suo posto in arrivo Claudio Ranieri : La società giallorossa ha deciso di esonerare Di Francesco, al suo posto arriva Claudio Ranieri fino al termine della stagione Eusebio Di Francesco chiude la sua esperienza con la Roma, il club giallorosso ha esonerato il proprio allenatore dopo l’eliminazione dalla Champions League arrivata ad opera del Porto. Ranieri – AFP/LaPresse Nonostante l’ex Sassuolo abbia diretto l’allenamento di questo pomeriggio, Pallotta ...

A sorpresa Per me è importante dei TiRomancino con Tiziano Ferro diventa un singolo con un video ufficiale : Federico Zampaglione aveva annunciato l'arrivo di una grossa sorpresa per festeggiare il successo del tour nei teatri, ma solo il 3 marzo è arrivata l'ufficialità: Per me è importante dei Tiromancino con Tiziano Ferro, incisa con la collaborazione del cantautore di Latina nell'album Fino a qui, sarà un nuovo singolo in rotazione radiofonica da venerdì 8 marzo. Ad annunciarlo è stato lo stesso frontman della band romana attraverso i canali ...

Lazio-Roma - dalle 20.30 La Diretta Ecco la formazioni ufficiale giallorossa : Si gioca alle ore 20.30 del sabato nella meravigliosa cornice dello stadio Olimpico uno dei due big match di questa 26esima giornata di campionato, il sentitissimo derby di Roma tra la squadra ...