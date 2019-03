Marte | esplorazione a 360 gradi | gli esperti si riuniscono per fare il punto

meteoweb.eu

(Di venerdì 8 marzo 2019) Mars Sample Return è un progetto che prevede lo sviluppo di una missione automatica in grado di raccogliere campioni di suolo marziano per poi riportarli a terra per le analisi, noto per la sua complessità e per i tempi di sviluppo molto lunghi. Sebbene la sua realizzazione sia difficile – spiega Global Science – molte tra le agenzie spaziali hanno da tempo manifestato l’interesse nello sviluppo di un programma congiunto. Ora, un gruppo composto da 71 ricercatori di varie nazionalità ha condotto uno studio perildella situazione e per identificare gli obiettivi principali. Lo studio – sponsorizzato dall’International Mars Exploration Working Group e pubblicato su Meteoritics & Planetary Science – ha lo scopo di descrivere l’impatto positivo che i risultati di una missione di questo tipo potrebbero avere per le discipline scientifiche che si occupano di ...

