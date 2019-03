Luke Perry | Brandon di Beverly Hills rompe il silenzio | Buonanotte | dolce

huffingtonpost

(Di venerdì 8 marzo 2019) La morte dicommosso il mondo dello spettacolo e il pubblico. Molti i messaggi di cordoglio per la scomparsa dell'attore in questi giorni, a partire da quelli degli ammiratori fino a quelli di tanti colleghi con cui ha collaborato negli anni. In particolare, dagli attori che hanno condiviso con lui il set di "90210".Dopo il ricordo della figlia e del figlio die dei colleghi Shannen Doherty e Ian Ziering (rispettivamente interpreti di Brenda e Steve nella serie tv cult), nelle scorse ore è giunto anche il ricordo di Jason Priestley, noto ai più per aver interpretato il personaggio diin "Berverly". L'attore, che non è riuscito ad esprimere subito il suo dolore, ha finalmente rotto ilpubblicando un commosso post su Instagram:Mi ci sono voluti un paio di giorni per capire come scrivere questo messaggio... Il ...

VanityFairIt : La figlia 18enne di #LukePerry rompe il silenzio: «Non so cosa si debba fare in una situazione come questa, nessuno… - HugoGloss : Camila Mendes e Cole Sprouse lamentam morte de Luke Perry, colega de “Riverdale”, com mensagens emocionantes… - radiodeejay : 'Nessuno ti insegna a gestire momenti del genere' #LukePerry -