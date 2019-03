Il Gruppo Misto propone per i fumatori un posacenere tascabile obbligatorio in spiaggia

ravennawebtv

(Di venerdì 8 marzo 2019) ... Ottanta cittadini italiani su cento non fumano; In estate, è normale trovare ambienti all'aperto con un alta concentrazione di persone, specialmente in presenza di concerti, spettacoli di vario ...

ClaudioFarana : RT @ClaudioFarana: Se Zingaretti fosse una persona seria, se il Pd fosse un partito serio, caccierebbero Renzi o con dimissioni forzate o c… - RavennaWebTV : Il Gruppo Misto propone per i #fumatori un #posaceneretascabile obbligatorio in #spiaggia #Ravenna #fumo #cicche… - LaMatita2 : @Mov5Stelle @F_DUva E per i transfughi che vanno tutti nel gruppo misto ? -