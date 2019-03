Google porta la Modalità Riservata di Gmail agli utenti G Suite

Museo Leonardiano a portata di clic con Google Arts Culture : "Da oggi - ha affermato l'assessore alla Cultura del Comune di Vinci, Paolo Santini - il Museo Leonardiano di Vinci è annoverato nel pantheon delle eccellenze mondiali della scienza, del sapere e ...

Schermi pieghevoli - Apple e Google bussano alla porta di Samsung : La coreana Samsung, con il suo Galaxy Fold, è in pole position per lanciare sul mercato uno smartphone pieghevole degno di questo nome (la prima al traguardo è stata Royole, con un prodotto però ancora parecchio acerbo), ma, oltre che al proprio successo, la società è senz’altro interessata alla buona riuscita dei piani delle aziende rivali. Secondo quanto riporta il sito sudcoreano Etnews il gruppo si starebbe accordando con Apple e ...

Google Assistant migliora il supporto linguistico e porta le azioni su Android Go e KaiOS : Al MWC 2019 partecipa anche Google, che annuncia alcune importanti novità legate a ,Google Assistant che migliora il supporto linguistico. L'articolo Google Assistant migliora il supporto linguistico e porta le azioni su Android Go e KaiOS proviene da TuttoAndroid.

Google ARCore ora supporta Motorola One - One Power e Nokia 8.1 : La piattaforma di Big G dedicata alla realtà aumentata, Google ARCore, aggiunge all'elenco dei suoi dispositivi supportati anche Nokia 8.1, Motorola One e Motorola One Power, oltre ad altri quattro dispositivi aziendali noti. L'articolo Google ARCore ora supporta Motorola One, One Power e Nokia 8.1 proviene da TuttoAndroid.

Presto Google Pay potrebbe importare i dati di biglietti e tessere fedeltà da Gmail : Presto Google Pay potrebbe cercare le informazioni relative a biglietti, tessere fedeltà e altro, direttamente dai link ricevuti su Gmail. L'articolo Presto Google Pay potrebbe importare i dati di biglietti e tessere fedeltà da Gmail proviene da TuttoAndroid.

Le app sul Google Play Store dovranno supportare Android 9 Pie entro fine 2019 : Le applicazioni nuove e quelle aggiornate presenti sul Google Play Store saranno tenute ad implementare il supporto ad Android 9 Pie entro la fine del 2019. L'articolo Le app sul Google Play Store dovranno supportare Android 9 Pie entro fine 2019 proviene da TuttoAndroid.

Google Hangouts 29 supporta i canali di notifica di Android Oreo - aggiunge Google Fi e rimuove le opzioni per l’avatar : Come anticipato qualche settimana fa, a partire da aprile Google inizierà a chiudere Hangouts "classico" per G Suite e in seguito anche per tutte le altre categorie di utenti. Google è al lavoro sul porting delle funzionalità della chat di Hangous, ma nel frattempo l'app per Android è stata appena aggiornata con il supporto per i canali di notifica di Android 8.0 Oreo e versioni successive. L'articolo Google Hangouts 29 supporta i canali di ...

TimberX è un lettore musicale che supporta Wear OS - Android Auto - Chromecast e Google Assistant : TimberX è un lettore multimediale open source particolarmente versatile che supporta vari fattori di forma per adattarsi a varie tipologie di dispositivi e piattaforme, tra cui smartphone e tablet, dispositivi Wear OS by Google, Android Auto, dispositivi con Google Assistant, Chromecast e altri dispositivi di trasmissione. L'articolo TimberX è un lettore musicale che supporta Wear OS, Android Auto, Chromecast e Google Assistant proviene da ...

'Sigarette di contrabbando' - Google Maps porta a Forcella : Basta scrivere su Google Map 'Sigarette di contrabbando', ed il percorso è tracciato: via Forcella. Un cittadino napoletano, si è imbattuto per caso in nella ricerca virtuale ed ha segnalato l'...

Google ARCore supporta i Samsung Galaxy J5 e Galaxy J5 Pro : Si allunga l'elenco degli smartphone supportati dalla piattaforma Google ARCore con l'aggiunta dei Samsung Galaxy J5 e Galaxy J5 Pro L'articolo Google ARCore supporta i Samsung Galaxy J5 e Galaxy J5 Pro proviene da TuttoAndroid.

Google ARCore non supporta l’autofocus in modalità AR sugli LG G7 ThinQ - V30 - V35 ThinQ e V40 ThinQ : Google ha aggiornato l'elenco dei dispositivi che supportano Google ARCore e ha ammesso che quattro smartphone di punta LG hanno un problema L'articolo Google ARCore non supporta l’autofocus in modalità AR sugli LG G7 ThinQ, V30, V35 ThinQ e V40 ThinQ proviene da TuttoAndroid.

Redmi Note 7 supporta Google Fotocamera senza sblocco del bootloader grazie all’API Camera2 : Buone notizie per gli utenti che hanno deciso di acquistare il Redmi Note 7: lo smartphone infatti vanta il supporto alle Camera2 API L'articolo Redmi Note 7 supporta Google Fotocamera senza sblocco del bootloader grazie all’API Camera2 proviene da TuttoAndroid.

Poweramp supporta ora Android Auto e migliora l’integrazione con Google Assistant : La nuova versione di Poweramp aggiunge il supporto ad Android Auto, migliora il supporto a Google Assistant e porta numerose altre novità. L'articolo Poweramp supporta ora Android Auto e migliora l’integrazione con Google Assistant proviene da TuttoAndroid.

Android Auto supporta ora Google Podcasts : Nel corso dei mesi alcune delle feature di Google Podcasts mancanti sono state introdotte e ora è arrivata anche l'integrazione con Android Auto L'articolo Android Auto supporta ora Google Podcasts proviene da TuttoAndroid.