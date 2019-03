EA PLAY | Electronic Arts condivide le prime versioni giocabili dei titoli • Gamepare

Anthem Free to PLAY? Bioware ed Electronic Arts hanno rinunciato per questi motivi : Il fine settimana dedicato ad Anthem è finalmente cominciato. Milioni gli utenti provenienti da tutto il mondo che non hanno perso e si sono catapultati da ieri all'interno della Demo Open del nuovo titolo sviluppato da Bioware e marchiato Electronic Arts: la voglia è chiaramente quella di assaporare per bene tutte le sfumature ludiche del gioco nell'attesa che sia disponibile la versione completa o semplicemente per convincersi (o meno) ...