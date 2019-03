Boxe | Vissia Trovato non riesce nell’impresa | Erika Hernandez vince ai punti il WBC

Vissia Trovato-Hernandez Boxe - Mondiale WBC Silver pesi piuma 2019 : orari d’inizio e come vederlo in tv e streaming : Davvero un appuntamento da non perdere per gli appassionati di boxe italiani e non solo quello in programma venerdì 8 marzo presso il Superstudio Più di Milano in via Tortona 27. La serata si svolgerà in una location particolare, più volte sede di eventi legati al mondo della moda, e vedrà andare in scena ben otto incontri di livello internazionale. Tra le sfide più attese della manifestazione (nata dalla joint venture pluriennale tra Matchroom ...