8 Marzo - Papa Francesco : la pace è donna : 13.06 "La donna è colei che fa bello il mondo, che lo custodisce e mantiene in vita. Vi porta la grazia che fa nuove le cose, l'abbraccio che include, il coraggio di donarsi. La pace è donna. Nasce e rinasce dalla tenerezza delle madri. Perciò il sogno della pace si realizza guardando alla donna". Lo ha detto il Papa a una delegazione dell'merican Jewish Committee, esprimendo poi anche "grande preoccupazione" per il "clima di cattiveria e di ...

Papa - 2 Marzo apertura archivi Pio XII : 13.22 "L'apertura degli archivi vaticani per il pontificato di Pio XII avverrà il 2 marzo 2020,a un anno esatto di distanza dall'80esimo anniversario dell'elezione al soglio di Pietro di Eugenio Pacelli" Così il Papa nell'udienza ai superiori, i dipendenti e i collaboratori dell'archivio segreto vaticano. "La Chiesa non ha paura della storia, anzi,la ama -ha detto il Papa-.E vorrebbe amarla di più e meglio, come la ama Dio! Con la stessa ...

Astronomia : a Marzo emozioni e divertimento assicurati al Parco di Rocca di Papa : Spettacoli di Astronomia sotto la cupola del Planetario, conferenze scientifiche su temi di grande attualità, animazioni per bambini ed emozionanti osservazioni ai telescopi animeranno il mese di Marzo al Parco astronomico “Livio Gratton” di Rocca di Papa regalando al pubblico un’esperienza indimenticabile di vera immersione nell’affascinante mondo dell’Astronomia. A organizzare la lunga rassegna di eventi divulgativi, ...

Roma : domenica 3 Marzo Papa in visita a parrocchia San Crispino a Labaro : Roma – Tutto e’ pronto a Roma nella parrocchia di San Crispino da Viterbo (via Offanengo 6), a Labaro, nel settore Nord della diocesi, per accogliere Papa Francesco, che visitera’ la comunita’ domenica 3 marzo. Il Santo Padre arrivera’ attorno alle 16 e sara’ accolto dal cardinale vicario Angelo De Donatis, dal vescovo ausiliare di settore monsignor Guerino Di Tora, dal parroco don Luciano Cacciamani, dal ...

Papa a Loreto 25 Marzo - il programma. In elicottero a Montorso - poi la preghiera : Loreto , Ancona, , 25 febbraio 2019 - Papa Bergoglio sarà a Loreto per chiudere il Sinodo dei giovani lunedì 25 marzo. Per la seconda volta nelle Marche, dopo la tappa di Arquata post sisma nel 2016, ...

Il Papa a Loreto il prossimo 25 Marzo : 14.12 "Il prossimo 25 marzo,solennità dell' Annunciazione del Signore, il Santo Padre Francesco si recherà in visita a Loreto. Il Papa ha l'intenzione in quella occasione di offrire alla Vergine Maria l'Esortazione postsinodale del Sinodo dei Vescovi sul tema: 'I giovani, la fede e il discernimento vocazionale', tenutosi in Vaticano dal 3 al 28 ottobre 2018". E' quanto afferma il direttore della Sala stampa vaticana, Alessandro Gisotti.

Papa Francesco il 26 Marzo incontrerà il Consiglio comunale in Campidoglio : Papa Francesco si recherà in Campidoglio martedì 26 marzo per incontrare il Consiglio comunale. Lo ha annunciato il portavoce vaticano Alessandro Gisotti. Il pontefice ha accettato l'invito a suo tempo formulato dal sindaco di Roma, Virginia Raggi.

