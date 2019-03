Vergogna Corona-Fogli | sponsor in fuga dall' Isola dei Famosi

Fabrizio Corona - gli insulti della moglie di Riccardo Fogli : "Criminali - Vergogna" : Dopo il caos per la vicenda delle presunte corna, parla la moglie di Riccardo Fogli, Karin Trentini. All'Isola dei Famosi il cantante è stato informato da Fabrizio Corona che la sua compagna lo ha tradito con tal Giampaolo Celli, di cui circolerebbero in rete alcuni scatti insieme. Corona, in un vid

Isola dei Famosi 2019 - Fabrizio Corona- Riccardo Fogli : quanto siamo disposti ad accettare? Quando l’asticella della Vergogna sprofonda sotto terra : “Nel momento in cui tu scegli di metterti in gioco in un reality, devi accettare tutto quello che viene pubblicato e se un giornale di gossip pubblica che tua moglie ti ha tradito per quattro anni, devi imparare ad accettarlo”. Parole di Fabrizio Corona, chiamato ieri sera all’Isola dei Famosi per raccontare a Riccardo Fogli di come la moglie lo tradisca con tal Celli e di come lui, cantante ormai vecchio, debba accettare la ...

