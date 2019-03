U&D | spoiler | Gemma ha detto di no a Rocco | scontro quasi fisico tra Riccardo e David

Blastingnews

(Di giovedì 7 marzo 2019) Ieri, 6 marzo, è stata registrata una nuova puntata del trono over di Uomini e Donne, negli studi Elios di Cinecittà in Roma. Protagonisti della registrazioni sono statiGalgani eGuarnieri.U&D, trono over:rifiuta, i motivi Dalle anticipazioni provenienti dalla nuova registrazione di Uomini e Donne si evince che Maria De Filippi ha trasmesso la proposta da sogno cheFredella ha voluto organizzare a. Fredella, infatti, ha voluto far trascorrere una serata da principessa del Medioevo alla donna torinese con la speranza del lieto fine. Peccato chenon si sia fatta convincere dal castello da fiaba e dal vestito principesco d'altri tempi.In studio, la Galgani ha svelato di averdi no in quanto ha scoperto chesi è avvalso della complicità di una manager per organizzare la sorpresa. Il cavaliere, infatti, si sarebbe avvalso ...

Gilles_Simeoni : Incontru è scambii incù u cullettivu @ParlemuCorsu per appruntà a mubilizazione di u sabatu 23 di marzu à 3 ore in… - JF_Acquaviva : Cusì bella è curaghjosa ghjuvanotta chi si ne và troppu prestu. Sustegnu è cunduleanze afflitte è sincere à à famig… - forumJuventus : +16 Come? P I Ù S E D I C I #NapoliJuve -