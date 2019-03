Scuola | ecco la mini-riforma targata M5S e Lega

Scuola/ Élite e scelta : ecco come si sprecano le vite : L'affluenza o meglio la domanda concentrata verso certi istituti è il fattore culturale che manda in crisi la stessa idea italiana di istruzione e di SCUOLA

Scuola - assunzioni docenti 2019/20 ultime notizie : 147mila posti liberi - ecco i numeri allarmanti : Un avvio di anno scolastico, quello per il 2019/2020, che si preannuncia particolarmente problematico: non che gli anni scorsi, la Scuola pubblica italiana non abbia dovuto affrontare una situazione drammatica, intendiamoci, ma per il prossimo settembre le cose potrebbero mettersi davvero male. Ad affermarlo la Flc-Cgil che, attraverso una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale, lancia l’allarme in vista del prossimo anno ...

“Ecco come gli studenti hanno lasciato lo Scuolabus”. Ma la foto virale è una bufala : Circola da giorni sulle bacheche Facebook la foto di un autobus pieno di spazzatura. L'utente che l'ha diffusa sostiene che la colpa sia di una scolaresca tornata da una gita. L'immagine, però, è stata scattata in Romania (e non in Italia) quasi un anno fa.Continua a leggere

Scuola - concorso ordinario infanzia e primaria : ecco quali sono i titoli di accesso - chiarimenti : https://www.Scuolainforma.it/wp-content/uploads/2019/02/Filmato1.mp4 I diplomati magistrale e i laureati in Scienze Formazione primaria che non hanno potuto partecipare alla procedura concorsuale straordinaria, sono in attesa del concorso ordinario, concorso che dovrebbe essere indetto a breve. Ricordiamo a questo proposito quali sono i titoli di accesso per partecipare alla selezione diploma magistrale conseguito entro l’anno ...

Ecco i dieci prof migliori del mondo. A Dubai annunciati i «Supereroi» della Scuola : Quelli che incarnano ciò che la Varkey Foundation - promotrice del «Global Teacher Prize» - vuole ottenere: visibilità e attenzioni sul mondo dell'istruzione. Tra di loro, il 24 marzo a Dubai verrà ...

Diabete in aumento in Toscana : ecco i campi Scuola per bambini e ragazzi : ... acquistano autonomia, conoscono altri coetanei, stanno all'aria aperta, a contatto con la natura, fanno sport, si divertono. "Come Regione consideriamo fondamentali questi campi scuola per ii ...

Scuola/ L'apprendistato italiano batte il sistema duale tedesco - ecco perché : La tradizione italiana ha un sistema di apprendistato che non coincide con quello tedesco, basato sulle opportunità immediate di lavoro a basso costo

Scuola - regionalizzazione : ecco perché i docenti del Sud hanno paura : La deputata del Movimento 5 Stelle, Lucia Azzolina, è intervenuta in qualità di ospite alla trasmissione ‘Omnibus’, in onda su La7. L’esponente grillina ha parlato dello scottante tema riguardante l’autonomia scolastica e la regionalizzazione. ‘La prima cosa che dovrebbe essere fatta prima di pensare all’autonomia, è stabilire quali sono i livelli essenziali delle prestazioni. Non si può pensare che ci siano ...

Scuola/ Le accuse al Sud? Ecco cosa dimentica il vetero-leghismo di Bussetti : Ieri il ministro Bussetti ha usato parole forti con i docenti del Sud: "Vi dovete impegnare di più, lavoro e sacrificio". Gli risponde un prof siciliano

Stipendi Scuola e rinnovo contratto docenti e ATA 2019/21 ultime notizie : ecco gli ultimi dati Ocse : Cresce l’attesa per la ripresa della trattativa riguardante il rinnovo del contratto scuola valido per il triennio 2019/2021. Il precedente rinnovo e la parziale indennità di vacanza contrattuale hanno consentito un misero recupero Stipendiale che non supera il cinque per cento, misero soprattutto se consideriamo che il costo della vita è aumentato del 14 cento. Il vicepremier Luigi Di Maio ha dichiarato la sua intenzione di aumentare ...

Pensioni Scuola ultime notizie - circolare Miur domande Quota 100 : ecco quando si potrà presentare : Un vero e proprio boom di domande quello per Quota 100, a giudicare dai dati relativi ai primi giorni post maxi decreto: come riportato dal quotidiano economico ‘Il Sole 24 Ore’, sinora sono giunte all’Inps ben 15.672 istanze per l’uscita anticipata dal lavoro (dati aggiornati alle ore 19 di ieri). E’ interessante rilevare come quasi un terzo delle domande (5.098) siano state presentate da dipendenti pubblici. Fin ...

Scuola - legge per abolire divieto di doppio titolo parallelo : ecco la mossa di Bussetti : Due lauree contemporaneamente? A breve sarà possibile conseguirle, secondo quanto dichiarato dal Ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti. Una notizia che, forse, non sarà sfuggita agli occhi più attenti quella pubblicata dal noto quotidiano economico ‘Il Sole 24 Ore’ (lunedì 12 novembre) e che trova conferma nella risposta del titolare del dicastero di Viale Trastevere a un’interrogazione formulata dal deputato Manfred ...

Tecnologia : ecco la prima Scuola “cellular free” - saranno “sequestrati” all’entrata : Dopo una lunga sperimentazione, con il nuovo anno scolastico, l’Istituto Massimo di Roma ha scelto di rendere definitiva la scelta di essere una scuola “Cellular Free”: tutti gli alunni, dalle elementari ai Licei Classico Internazionale e Liceo Scientifico Internazionale, devono consegnare all’ingresso ogni mattina ai bidelli tutti i telefoni cellulari personali che vengono posti all’interno di un contenitore ...

Scuola - alt agli smartphone in classe per docenti e studenti : ecco il Ddl Lega-Forza Italia : smartphone vietato ‘nei luoghi e negli orari dell’attività didattica’. Questo l’obiettivo delle due proposte di legge, una firmata da Giorgia Latini (Lega) e l’altra dall’ex ministro dell’Istruzione, Mariastella Gelmini (Fi). Il divieto di uso dello smartphone in classe varrà anche per gli insegnanti. Come riportato dal quotidiano economico ‘Il Sole 24 ore’ (numero di oggi, sabato 26 gennaio), le novità dovrebbero ...