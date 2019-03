Presi a Madrid 2 latitanti 'ndrangheta

Arrestati aduedi ', dopo lunghe ricerche dei carabinieri di Reggio Calabria in collaborazione con la polizia spagnola. Il 9 luglio 2018 erano stati arrestati, in più fasi, 45 indagati "in esecuzione di fermo di indiziato di delitto", ma i due non erano stati catturati. Trovati nel quartiere di Pozuelo de Alarcon, al momento dell'irruzione erano in possesso di documenti contraffatti, ma non erano armati. Ritenuti "pericolosi", sono accusati di essere narcotrafficanti con contatti in Sudamerica.(Di giovedì 7 marzo 2019)

