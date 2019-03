Non solo Riccardo Fogli Le altre volte in cui l’«Isola» ha esagerato

Greta Scarano da Il nome della rosa a Non mentire : ‘Voglio fare solo cose che valgono’ : “Voglio fare soltanto le cose che valgono la pena“, questo il mantra di Greta Scarano, l’attrice del momento per quanto riguarda il mondo della tv. Dopo il ruolo di Laura nella fiction di Mediaset Non mentire, infatti, la bionda (per ora) Greta torna subito sul piccolo schermo con i personaggi di Anna e Margherita ne Il nome della rosa, grande progetto Rai basato sull’omonimo romanzo di Umberto Eco uscito nel 1980: ...

Si accendono i motori - ma Non solo : un marzo ‘pazzerello’ ricco di sport - il calendario di tutti gli eventi del mese : Tantissimi gli eventi sportivi da non perdere nel mese di marzo: il calendario con tutti gli appuntamenti marzo inizia a regalare le prime giornata dei caldo e l’inverno gelido piano piano lascia sempre più spazio ad una tiepida primavera, con l’arrivo della quale il calendario sportivo inizia ad infittirsi di appuntamenti. marzo è per eccellenza il mese del motorsport: iniziano infatti finalmente i Mondiali di MotoGp e F1, ma ...

Taranto - mamma abusa dei 4 figli disabili : “Mangiavano solo pop corn e patatine e Non li lavava” : Ha abusato dei figli di 14, 12, 9 e 6 anni, tutti affetti da disabilità intellettiva, per anni: per questo una mamma è stata arrestata a Taranto insieme al compagno e ad un amico di famiglia con l'accusa di violenza sessuale continuata in concorso e maltrattamenti. I piccoli vivevano anche in condizioni di degrado: "Mangiavano e bevevano solo bibite gassate, popcorn e patatine".Continua a leggere

Non solo mimose : un 8 marzo tra incontri - musica e teatro : Alla conclusione buffet vegetariano > L'iniziativa SESTO CALENDE - Per tutto il fine settimana spettacoli, fiori e tanti eventi organizzati da commercianti ed esercenti della cittadina - Il programma ...

Papilloma Virus - pericoloso Non solo per cervice uterina : attacca anche cavo orale - ano - esofago e laringe : Aumenta la consapevolezza sui rischi dell'HPV. L'88% dei genitori di figli adolescenti dichiara di averne sentito parlare. L'86% sa che l'infezione può portare allo sviluppo del cancro del collo dell'...

Pamela Mastropietro - il legale della famiglia : “Oseghale Non ha agito da solo - le parole del testimone lo confermano” : Oltre cento minuti di testimonianza che “confermano in parte quello che abbiamo sempre sostenuto” e cioè che Oseghale non ha agito da solo. È il giudizio dell’avvocato di parte civile, Valerio Verni, legale della famiglia di Pamela Mastropietro dopo la deposizione del pentito di ‘ndrangheta, Vincenzo Marino. L’uomo, uscito nel 2012 dal programma di protezione, è stato infatti il super testimone presentato dall’accusa ...

Incontro Icardi-Marotta - Spalletti pensa solo alla sfida con l'Eintracht : 'Non ho avuto tempo di informarmi dell'accaduto' : Lo ha detto il tecnico dell'Inter, Luciano Spalletti, alla vigilia della sfida di Europa League con l'Eintracht ai microfoni di Sky Sport sull'Incontro fra l'ad Marotta da un lato e Mauro Icardi e la ...

Incontro Icardi-Marotta - Spalletti pensa solo alla sfida con l’Eintracht : “Non ho avuto tempo di informarmi dell’accaduto” : Tutta la sincerità di Spalletti sull’Incontro tra Icardi e Marotta nella conferenza stampa alla vigilia della sfida di Europa League tra Inter ed Eintracht “Icardi? Ho sentito dell’Incontro Icardi-Marotta mentre stavo dirigendo l’allenamento. Speranza di rivederlo presto in campo? Questa partita riempie tutti i miei pensieri. Non c’è spazio per pensare ad altro“. Lo ha detto il tecnico dell’Inter, ...

Regionali in Basilicata - bufera sul candidato di centrosinistra fan di Almirante 'Andavo solo ai suoi comizi - ma Non è una scelta politica' : 'Non ho mai fatto politica, non sono mai andato ai comizi se non a quelli di Giorgio Almirante. Ogni tanto lo ascolto anche adesso, ma non è una scelta politica'. La frase, che in un primo momento alcuni media locali avevano sintetizzato in un più netto 'Almirante è stato il mio unico politico di riferimento', è di Carlo Trerotola , candidato ...

Tav - Forza Italia attacca Di Maio : “M5s talebani - ci riportate al Medioevo. Volete solo distruggere quello che Non capite” : “Ci state riportando al Medioevo. Sulle infrastrutture, il Movimento cinque stelle si comporta come il peggiore dei talebani“. Ad attaccare, durante il question time alla Camera con il ministro Luigi Di Maio, il deputato di Forza Italia Roberto Rosso, intervenendo sul caso Tav e sulle possibili ricadute occupazionali in caso di stop all’opera. “Ricorda quando si scavò il traforo del Frejus? C’era chi aveva ...

Nicola Zingaretti - usato sicuro per il Pd : Non solo Luigi Zanda - torna anche Paolo Gentiloni : anche nel secondo giorno da segretario, Nicola Zingaretti si tiene lontano dal Nazereno. Va ad Anagni, alla Saxa Gres, una fabbrica che rischiava di perdere più di 300 posti di lavoro e, grazie a una riconversione industriale in chiave green, si è rimessa in piedi. «Questa è l' Italia che ci piace»,

Pd - Sala : “Vocazione maggioritaria soltanto se ci si allarga - il Partito democratico da solo Non può arrivare al 40%” : “La vocazione maggioritaria è sostenibile soltanto se ci si allarga, il Partito democratico da solo non può farcela. Dovrebbe superare il 40%, di questo si sta parlando”. A dirlo, a margine dell’iniziativa I Comuni per l’Europa – 100 piazze per l’Europa, il sindaco di Milano, Beppe Sala. L'articolo Pd, Sala: “Vocazione maggioritaria soltanto se ci si allarga, il Partito democratico da solo non può ...

Ryanair - accertate gravi violazioni su contributi e manodopera : “Solo nel 2014 oltre 9 milioni di tasse Non pagate” : Solo per l’anno 2014 Ryanair non ha pagato oltre nove milioni di euro di tasse. È quanto accertato dall’Ispettorato nazionale del lavoro, insieme agli ispettori di Inps e Inail: nella fattispecie si tratta di violazioni contributive e illecito ricorso a manodopera dipendente da società terze. “Le somme ascritte a debito della compagnia irlandese ammontano a complessivi 9.228.460,56 euro a titolo di contributi e di somme ...

Il ruolo di Elliott e gli occhi del Milan sui gioielli del Lille : Non c'è solo Pepé : I cui interessi nel mondo del calcio sono cresciuti in maniera importante negli ultimi tempi, come ha dimostrato anche il suo coinvolgimento nelle vicende del Lille . IL PIANO DI Elliott - Elliott ha ...