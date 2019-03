Molti con il nome di uno | tanti con il nome di tutti

Ogni anno 8 milioni di bimbi con difetti congeniti - Molti evitabili : Ogni anno nel mondo nascono 8 milioni di neonati con una malformazione o un'anomalia congenita che può causarne la morte o gravi danni. Di questi, 25.000 solo in Italia, praticamente 480 a settimana. A puntare l'...

Drupi : “C’è un limite all’ipocrisia. Molti vantano amicizie immaginarie con Mimì - ma all'epoca la schifavano" : Dopo la proiezione del film su Mia Martini, in Molti hanno dedicato un pensiero alla cantante scomparsa, biasimando gli abusi verbali che lei ha dovuto sopportare. Il collega Drupi, però, giudica questo rimprovero tardivo e, sulle pagine del settimanale Oggi, ha accusato Molti di loro di cavalcare la fama di Mimì, cancellando le proprie colpe e professandosi suoi amici."C'è un limite all'ipocrisia dei brutti stronzi che ...

Morena Zapparoli - moglie Gianfranco Funari/ 'Manca Moltissimo' - Lucci incontra Funari - : Morena Zapparoli, la moglie di Gianfranco Funari, tra le testimonianze per ricordare il giornalista e conduttore nello speciale 'Lucci incontra Funari'

Il maltempo mette in ginocchio l'Italia - rete ferroviaria in tilt : Molti convogli in ritardo di ore : Circolazione ferroviaria in tilt tra Sicilia e Calabria in seguito ad un incendio divampato sabato sera nei pressi dei binari nella zona di Paola, in provincia di Cosenza. Secondo quanto riportato dal ...

Dazi - Cina : Molti progressi con Usa : 5.00 Stati Uniti e Cina hanno deciso di estendere i negoziati sul commercio in corso a Washington di altri due giorni, fino a domenica. Il vicepremier cinese Liu He,incontrando il presidente americano Trump, ha parlato di "colloqui produttivi" negli ultimi due giorni e del raggiungimento "di buoni progressi in diverse aree". Liu è a capo della delegazione negoziale di Pechino nel ruolo rafforzato di inviato speciale del presidente Xi ...

Giulia Salemi : "Con Monte abbiamo Molti progetti insieme" : Giulia Salemi e Francesco Monte ormai sono una coppia acclarata. Da quando sono usciti dalla casa del Grande Fratello Vip , hanno portato avanti la loro relazione in modo serio, cercando di non ...

Consigli Fantacalcio 25^ giornata Serie A 2018/2019 : Molti gol in vista - specialmente a Milano : I nostri Consigli per la 25^ giornata di Serie A: ecco chi schierare e chi no in questo turno, partita per partita.In questo venticinquesimo turno pochi zero a zero e Molti bonus. Roma e Milan, alle prese con Empoli e Frosinone, dovrebbero vincere agevolmente e allungare sulle altre concorrenti per la zona Champions, regolatevi di conseguenza. Il Napoli, pressoché certo del secondo posto ma troppo lontano dalla Juventus per nutrire velleità ...

Secondo Xiaomi Molti device di fascia media avranno sensori d’impronte sotto al display : Secondo il product manager di Xiaomi Wang Teng Thomas, nel 2019 più smartphone di fascia media avranno il sensore d'impronte sotto al display. L'articolo Secondo Xiaomi molti device di fascia media avranno sensori d’impronte sotto al display proviene da TuttoAndroid.

Ercoli : con Sardelli se ne va pioniere della carità - Molti bambini ancora discriminati : Roma – “Con Don Sardelli scompare un vero pioniere della carità che ha saputo dare una riposta concreta alle emergenze sociali della nostra città in particolare nei confronti dei bambini discriminati e ghettizzati perché baraccati”. E’ quanto dichiara Lucia Ercoli, direttore dell’associazione Medicina Solidale. “Purtroppo- aggiunge Ercoli– ancora oggi a Roma vivono, anzi sopravvivono, centinaia di bambini ...

Collovati : "Non sono maschilista. Ci sono Molti uomini che non capiscono il 4-3-3" : Per Fulvio Collovati la reazione alle sue parole ("Quando una donna parla di tattica mi si rivolta lo stomaco") "è un tantino esagerata". A chi lo accusa di maschilismo per quanto detto durante Quelli che il calcio, risponde: "Proprio no". Nell'intervista rilasciata al Corriere della Sera, il campione del mondo '82 aggiunge:Non vedo cosa ci sia di male nelle mie parole, non mi pare di aver sminuito nessuno. Ho solo parlato di tattica. ...

Inter - possibili Molti cambi per Spalletti contro la Sampdoria : Lautaro al posto di Icardi : La ventiquattresima giornata di campionato, la quinta del girone di ritorno, vedrà l'Inter affrontare la Sampdoria allo stadio Meazza domani pomeriggio alle ore 18,00 in una gara importante per la corsa Champions. I nerazzurri sono terzi in classifica con 43 punti, a +4 sul Milan quarto e a +5 su Atalanta, Roma e Lazio. Per questo motivo sarà importante portare a casa i tre punti per tenere a distanza le squadre dietro, approfittando anche dello ...

Agenzia delle Entrate : in arrivo Molti avvisi di compliance per i contribuenti : Oggi, 15 febbraio, l’Agenzia delle Entrate è uscita in via ufficiale con un nuovo provvedimento pubblicato sul suo sito ufficiale. Il provvedimento di cui trattiamo è il n° 37776 del 2019 e riguarda numerosi avvisi che adesso verranno recapitati ai contribuenti. Le Entrate li chiamano avvisi multireddito e rientrano nel progetto di semplificazione e di miglioramento delle comunicazioni tra Fisco e cittadini- Secondo le Entrate infatti, le ...

La coscienza può sopravvivere alla morte? Molti studi portano a conclusioni sbagliate : Nell’arco di 40 anni e più si è creato un ricco filone di studi e ricerche citate in tutti gli ambienti in cui, tutt’ora, ci si sofferma sulla prospettata genuinità di esperienze pre o addirittura “post” morte insolite e straordinarie. Come stanno davvero le cose? Dal 1975, anno in cui il noto psichiatra Raymond Moody pubblicò il suo bestseller sulle esperienze di pre-morte, psicologi e scienziati hanno tentato di ...

Berlusconi insorge - italiani vergognatevi. E apre a Calenda : “Condivido Molti punti del Manifesto” : Gia' ieri alla Camera e al Senato i parlamentari azzurri nei vari capannelli in Transatlantico hanno discusso dell'affondo di Silvio Berlusconi contro quegli italiani "fuori di testa" che ancora continuano a votare per la Lega e M5s. Parole pronunciate in tv e non gradite da tutti, secondo quanto riferiscono fonti parlamentari di FI. Ma questa sera l'ex premier ha alzato ancora di piu' il tiro. "italiani - ha affermato l'ex presidente del ...