' La Trattativa Stato Islam' | libro di Francesca Musacchio presentato ieri a Roma

(Di giovedì 7 marzo 2019) “In Italia dopo l’attentato delle Torri Gemelle non abbiamo mai subito attacchi da parte di Al-Qaeda né da parte delloico. Oltre al grande lavoro della nostra intelligence e delle nostre forze dell’ordine, mi chiedo se non ci sia qualcos’altro sotto, magari un accordo non scritto tra loe l’”. A parlare è, giornalista professionista, esperta in politica estera che da anni collabora per Il Tempo e altre testate, durante la presentazione del suo primo'La' edito da Armando Curcio Editore. All’evento oltre ad un nutrito numero di persone, è intervenuto anche il sindaco di Terracina, Nicola Procaccini.Una donna coraggiosa che racconta i retroscena di un mondo sempre più presente nelle periferiene e non solo. “Questoè una provocazione che vorrei arrivasse ai cittadini e alle istituzioni”, ha spiegato ...

