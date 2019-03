Il Corsera | «L’Ajax in dieci anni ha realizzato 400 milioni di plusvalenze»

ilnapolista

(Di giovedì 7 marzo 2019) Il modello olandese Del modello Ajax abbiamo scritto ieri. Abbiamo spiegato come il modello olandese – che per una notte ha sedotto i “tifosi” con molte virgolette del Napoli – verrebbe ferocemente contestato dalla piazza napoletana. Oggi ne scrive anche il Corriere della Sera che correda il pezzo con l’inequivocabile titolo: “L’Ajax dei ragazzi fa l’impresa ma è già pronto a venderli tutti. È il modello olandese: de Jong, costato 1 euro, sarà ceduto per 75”.Lui, Frankie de Jong, “comprato per un euro dal Willem, a giugno andrà al Barcellona per 75”. E – aggiunge il Corriere della Sera – “potrebbero seguirlo in molti: dal difensore centrale de Ligt, per il quale la Juve è disposta a investire 70, alla mezzapunta brasiliana Neres, dal terzino sinistro Tagliafico al fantasioso Ziyech. Tutti sul mercato, nessuno ...

