BCE | cosa ne pensano gestori e analisti

BCE : tagli al Pil e aste Tltro - cosa aspettarsi a marzo : Preso atto che l'economia dell'eurozona è entrata in una fase di debolezza già a inizio anno, i governatori analizzeranno se le cause di questo rallentamento sono temporanee o se invece si è in ...

Che cosa ci si può attendere da BCE e Fed : Il timore latente è che segnali di miglioramento prospettici dell'economia, legati anche alle corpose manovre che stanno arrivando dal lato cinese con l'inizio del nuovo anno lunare, possano rendere ...

Cosa può fare la BCE se arriva una recessione in Europa : Questa misura, in particolare nella sua versione 'vincolata', Tltro, che condizionava l'erogazione al varo di un piano di finanziamenti all'economia reale, ha contribuito molto a riattivare il canale ...

Cosa può fare la BCE se arriva una recessione in Europa : Dal rinnovo del Qe ai finanziamenti agevolati alle banche fino a misure più improbabili e controverse come l’acquisto di azioni o il “controllo della curva”. Ecco tutte le frecce per l’arco di Mario Draghi...

Vi spiego che cosa non va nella BCE. Parla Bagnai - Lega - : La Bce ha adottato regole troppo pesanti sugli Npl. E' uno dei rilievi dell'economista Alberto Bagnai , Lega, , presidente della commissione Finanze e Tesoro del Senato, intervistato da Daniele ...

L'ultima lettera della BCE a Carige : 'Ecco cosa dovete fare per la fusione' : 'Le fasi preparatorie pianificate per il processo di aggregazione aziendale comprendono: la nomina del fornitore della data room virtuale entro la fine del 2018, l'apertura alle parti interessate ...

Mps e le richieste della BCE : cosa sta succedendo? - : Finanza & Dintorni Monte dei Paschi di Siena attraversa ancora acque agitate. Tutto è partito dalla missiva della Banca Centrale Europea, che ha posto alcune condizioni. Racconto cosa accade nel blog ...

Crisi Carige - il governo in campo : «Ma neanche un euro per salvare le banche» Svolta BCE : cosa succede ai risparmiatori : La banca messa in amministrazione straordinaria dalla Bce, il premier Conte: «Non vogliamo un’altra Crisi bancaria e non metteremo un euro pubblico nelle banche»

La BCE ha commissariato Carige. Cosa succede ora : La Bce ha messo in amministrazione straordinaria Carige , primo istituto italiano a subire il commissariamento da quando nel 2014 la Banca centrale europea ha assunto la vigilanza sulle principali ...