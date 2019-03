Sampdoria-Genoa | il derby cambia data

Sampdoria-Genoa - presa di posizione del governatore Toti : il derby non si giocherà di lunedì : Sampdoria-Genoa non si giocherà di lunedì, la richiesta dei tifosi è stata dunque ascoltata, il derby della Lanterna sarà nel weekend Il derby della Lanterna, Sampdoria-Genoa, non si giocherà lunedì 15 aprile come da programma della Lega Serie A. A comunicarlo, secondo quanto riportato dall’Ansa, è stato il governatore della Liguria Giovanni Toti, il quale ha avuto un colloquio con il presidente della Lega A Miccichè al termine del ...

Sampdoria-Genoa di lunedì - monta la protesta a Genova : Derby Genova lunedì – Il derby di metà aprile tra Sampdoria e Genoa è stato spostato al lunedì sera (15 aprile) a causa della “Mezza Maratona”, che andrà in scena proprio la domenica 14 aprile. Una decisione ufficializzata ieri quando la Lega Calcio ha diramato i nuovi calendari con anticipi e posticipi. Serie A, ecco […] L'articolo Sampdoria-Genoa di lunedì, monta la protesta a Genova è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio ...

Sampdoria-Genoa al lunedì - il Comune : 'Noi avevamo chiesto un altro spostamento' : ... quindi sempre in notturna per cercare di non incrociare i due eventi, ma non capisco questa scelta del lunedì' ha dichiarato a La Repubblica il consigliere delegato allo sport del Comune di Genova ...

Anticipi e posticipi - il derby di ritorno tra Genoa e Sampdoria si giocherà di lunedì : La Lega calcio ha ufficializzato date e orari e canali delle giornate dalla decima alla quattordicesima del girone di ritorno di Serie A. E la sorpresa riguarda la collocazione del derby della ...

Nuovo stadio Ferraris - Sampdoria e Genoa al lavoro : 40 milioni di euro per rinnovare Marassi : Sampdoria e Genoa sono al lavoro con il comune di Genova per prorogare la concessione dello stadio Ferraris che verrà successivamente rinnovato Lo stadio Ferraris di Genova potrebbe presto subire una restaurazione importante. Genoa e Sampdoria sono al lavoro con il comune per l’assegnazione della concessione dello stadio per i prossimi 99 anni. Dopodiché si passerà al rinnovamento di alcune parti della struttura, come rivelato oggi ...

Marassi - Genoa e Sampdoria lavorano per una concessione di 99 anni : Una concessione novantanovennale a Genoa e Sampdoria per poter utilizzare il Ferraris sul lungo periodo, rientrando così dalle spese previste per la ristrutturazione - ormai non più rinviabile - dello ...

Calciomercato - chiusa la sessione : gli ultimi movimenti di Genoa e Sampdoria : Les jeux sont faits. chiusa la sessione invernale del Calciomercato. Genoa e Sampdoria molto attive, rossoblù che chiudono alcune trattative in uscita, con Romulo che passa alla Lazio e Sandro all'...

