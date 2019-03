“Proteggi il tuo cervello” | i consigli degli esperti

meteoweb.eu

(Di mercoledì 6 marzo 2019) Pensare, ricordare, parlare, ma anche camminare, correre, ridere gesti quotidiani coordinati e resi semplici dal cervello. Un organo affascinante e ancora misterioso, che rende possibili, in modo armonico, le funzioni di tutto l’organismo. Per questo, proteggerlo è fondamentale. Ed è proprio “Proteggi il tuo cervello” lo slogan che la Società italiana di neurologia (Sin) lancia in occasione della Settimana mondiale del cervello che dall’11 al 17 marzo si celebra in oltre 80 Paesi. Obiettivo, aumentare la consapevolezza e sottolineare l’importanza della prevenzione nella lotta alle malattie neurologiche, che solo in Italia colpiscono circa 5 milioni di persone.Dalla malattia di Alzheimer a quella di Parkinson, dall’ictus cerebrale alla sclerosi multipla, dall’epilessia fino all’emicrania e ai disturbi del sonno. Sono questi alcuni dei disturbi neurologici che, ...

