Ola Aina non andrà a Frosinone | Mazzarri | Non voglio rischiare

Serie A Torino - terapie e personalizzato per Ola Aina : Torino - Doppio allenamento per i granata, in vista della trasferta di campionato a Frosinone di domenica prossima. Ola Aina ha svolto terapie mediche e programma personalizzato. Per il resto del ...

Toro in apprensione per Ola Aina : Attesa per Ola Aina. Martedì è il giorno della verità per conoscere le condizioni del terzino nigeriano che all'ultimo momento si è reso indisponibile per la sfida contro il Chievo a causa di un ...

Ucraina - guasto alla più grande centrale nucleare d’Europa : si è spento uno dei reattori. “Livello radiazioni regOlare” : Per l’ennesima volta un guasto interrompe i lavori alla centrale nucleare di Zaporizhia, nell’Ucraina centrale. L’impianto, fondamentale per la sicurezza energetica del paese, è stato per la maggior parte costruito con tecnologie e materiali dell’Unione Sovietica e la sua manutenzione è oggi affidata alla compagnia di stato Ucraina, Energoatom. Visto l’attrito con Mosca, diverse imprese concorrenti si sono già mosse per avvicinarsi al settore ...

Sessantenne con la cocaina davanti alla scuOla : denunciata : Lunedì 25 febbraio, alle 13 circa, i carabinieri della stazione di Stagno hanno denunciato a piede libero una Sessantenne livornese per detenzione di

Lovere - cocaina e soldi nascosti nella botOla segreta dell'auto : Un sistema ingegnoso e ben studiato. Che dimostra una spiccata capacità criminale e che porta gli inquirenti ad ipotizzare di avere in custodia un intermediario di un certo livello dello spaccio di ...

Ola Aina e Sirigu firmano la vittoria del Torino : 1-0 all'Udinese : ... T, Ammoniti : Lukic, Djidji, T,, De Paul, Ekong, U, Espulsi : De Maio, U, per doppia ammonizione Note : al 30' st Sirigu para un rigore a De Paul, al 40' st il Var annulla il gol di Okaka LA CRONACA ...

Torino-Udinese 1-0 : segna Ola Aina - Sirigu para un rigore a De Paul : Gol, Var, un rigore parato e un recupero di undici minuti durante il quale è successo di tutto. Il Torino fa sua una partita pazza, battendo di misura l'Udinese e facendo un passo importante verso la ...

Rarissime immagini dall’Ucraina : sui Carpazi si forma uno spettacOlare tornado di neve [VIDEO] : Una potente tempesta di neve sta investendo l’Europa da nord a sud, determinando condizioni meteo pericolose tra bufere, valanghe, forti venti ed enormi disagi dalla Scandinavia alla Grecia. In Ucraina, invece, vento e neve hanno collaborato per dare origine ad un vortice di neve che è stato rinominato “snownado”. Il video che vi riproponiamo in fondo all’articolo è stato girato presso la stazione sciistica Pylypets sui Carpazi, nell’ovest ...