Inquinamento atmosferico | partnership tra Copernicus e Windy | l’app delle previsioni

(Di mercoledì 6 marzo 2019) IlAtmosphere Monitoring Service (CAMS) annuncia una nuovacondel tempoper fornire informazioni sulla qualità dell’aria. Questo è solo uno di una serie di progetti supportati da CAMS, implementato dal Centro Europeo per lemeteorologiche a medio termine (ECMWF), per combattere l’. La start-up con sede in Repubblica Ceca utilizza già le informazioni dell’ECMWF per fornire ogni giorno ai suoi 800.000 utenti una serie di parametri meteo sovrapposti su una mappa del mondo. Sulsono indicati una varietà di elementi meteo, come vento, pioggia, fulmini e tipo di nuvole.Ora asaranno incorporate le informazioni di CAMS, che fa parte del programma di osservazione della Terra diper fornire i dati globali sulla qualità dell’aria, sull’energia solare, sulle emissioni di gas serra, ...

