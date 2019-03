Corte Appello annulla ergastolo Melluso

Lad'Assise d'di Palermo hato l'inflitto in primo grado a Gianni, detto "Gianni il bello", che fu uno degli accusatori di Tortora. Era stato condannato per l'omicidio della svizzera Sabine Maccarrone,trovata cadavere dentro un pozzo artesiano a Mazara del Vallo,nell'aprile 2007.Dell' omicidio si accusò D'Assaro,un pregiudicato,che indicò inil mandante. I giudici non lo hanno ritenuto attendibile.Laha disposto la scarcerazione di.(Di mercoledì 6 marzo 2019)

Agenzia_Ansa : Uccise una donna in preda ad una 'tempesta emotiva', pena dimezzata. La sentenza della Corte d'appello di #Bologna.… - ilpost : Ieri la Corte d’Appello di Milano ha deciso che i criteri di assegnazione del “bonus bebè” in Lombardia sono troppo… - RaiNews : Uccise fidanzata in preda a 'tempesta emotiva', Corte d'Appello di Bologna dimezza pena ad uomo da 30 a 16 anni ?… -