Belen contro Corona | il re dei paparazzi risponde accusandola di essere falsa | “Io non

Belen Rodriguez - nuova pugnalata di Roberto Cavalli : la ferocia contro l'argentina : Nuovo attacco di Roberto Cavalli a Belen. La bella argentina giudice di Sanremo Young è apparsa su Instagram in intimo e come al solito è stata accolta da una miriade di commenti da parte dei fan. Uno in particolare ha sostenuto che lei sia un esempio in televisione, “un concentarto di umiltà e inte

Isola - Fabrizio Corona contro Riccardo Fogli : i commenti dei vip - da Belen a Dalla Chiesa : Tanti i personaggi dello spettacolo che hanno voluto dare un giudizio allo scontro andato in onda nella puntata in onda ieri...

Fabrizio Corona contro Belen Rodriguez : “Fingi di essere quello che non sei e mostri una vita che non vivi” : Il video messaggio in cui Fabrizio Corona ha rivelato a Riccardo Fogli che il presunto tradimento della moglie Karin Trentini andrebbe avanti da 4 anni, facendo piangere l’ex cantante dei Pooh, ha tenuto banco nell’ultima puntata dell’Isola dei Famosi e ha indignato molti, tra cui anche Belen Rodriguez. “Dico solo che schifo. Non si gioca con la vita degli altri, la vita è una cosa sacra, come è che il rispetto non ha più ...

Belen Rodriguez contro Fabrizio Corona. Lui : “Fingi di essere” : Fabrizio Corona replica a Belen Rodriguez dopo l’attacco: il duro sfogo L’Isola dei Famosi è stata guardata ieri sera anche da Belen Rodriguez. La showgirl ha commentato sul suo profilo Instagram tutta la diretta, comprese le durissime parole di Fabrizio Corona pronunciate a Riccardo Fogli. La presenza dell’imprenditore, seppur in un videomessaggio, ha lasciato il segno e nessuno ha digerito le sue parole spietate. Proprio ...

Corona contro Belen Rodriguez : “Finge di essere quella che non è” : Fabrizio Corona si scaglia contro Belen Rodriguez: “Senza eccessi di protagonismo non sai stare” L’intervento di Fabrizio Corona ieri sera a l’Isola dei famosi non è piaciuto a molti. Tra i telespettatori che non hanno appezzato il video mandato dall’ex fotografo a Riccardo Fogli c’era anche lei: Belen Rodriguez, che sui social ha detto di […] L'articolo Corona contro Belen Rodriguez: “Finge di ...

Isola - Fabrizio Corona contro Belen : 'Fingi di essere quello che non sei' : Ieri sera è andata in onda una nuova puntata dell'Isola dei Famosi. L'argomento più discusso della serata è stato quello che ha visto Riccardo Fogli al centro di una vicenda piuttosto spiacevole: il presunto tradimento della moglie Karin Trentini. Quest'ultima si era recata sull'Isola la scorsa settimana per avere un chiarimento con il marito e smentire il tutto. Durante la trasmissione di ieri, Fogli ha ricevuto un video messaggio da parte di ...

Belen Rodriguez su IG si scaglia contro l'Isola dei famosi e difende Fogli : 'Che schifo' : Quando gli ascolti sono calanti, bisogna correre ai ripari. Questa è, ormai, una certezza all'interno del mondo dei reality show. La puntata di ieri dell'Isola dei famosi ha portato in scena un evento che sta generando molto scalpore. Chiave di lettura importante è stata, ancora una volta, la presenza di Fabrizio Corona. L'ex re dei paparazzi ha mandato un videomessaggio a Riccardo Fogli per informarlo del presunto tradimento di sua moglie Karin ...

Belen Rodriguez contro Corona e l'Isola dei Famosi : 'Che schifo - non si gioca con la vita degli altri' : Questa è crudelta! Ma perché esistono al mondo persone come Fabrizio Corona? Ha detto bene Alda dovrebbe ritornare in galera per imparare qualche cosa! - , @chimenti_marika, Alessia prima elogia ...

Belen si scaglia contro l'intervento di Corona all'Isola dei famosi : 'Che vergogna' : Ieri sera in prime time su Canale 5 è andata in onda la nuova puntata dell'Isola dei famosi, dove abbiamo visto che si è tornato a parlare del presunto tradimento della moglie di Riccardo Fogli nei confronti del cantante. La scorsa settimana il naufrago dell'Isola aveva ammesso di non voler credere a questi rumors riportati in tv e sui giornali ma stavolta a prendere la parola è stato Fabrizio Corona, che ieri sera è intervenuto con un video ...

Belen Rodriguez contro Corona e l'Isola dei Famosi : 'Che schifo - non si gioca con la vita degli altri' : Questa è crudelta! Ma perché esistono al mondo persone come Fabrizio Corona? Ha detto bene Alda dovrebbe ritornare in galera per imparare qualche cosa! - , @chimenti_marika, Alessia prima elogia ...

Jeremias e Belen contro Corona? I fratelli Rodriguez stanno con Fogli : Jeremias e Belen contro Fabrizio Corona: i Rodriguez prendono le difese di Riccardo Fogli Jeremias e Belen si sono schierati. Dopo aver ascoltato le parole di Corona, i fratelli Rodriguez hanno detto la loro sull’affaire che ruota attorno al matrimonio di Riccardo Fogli e Karin Trentini. A quanto pare, i due argentini non hanno assolutamente […] L'articolo Jeremias e Belen contro Corona? I fratelli Rodriguez stanno con Fogli proviene ...

Belen Rodriguez contro Corona e l'Isola dei Famosi : «Che schifo - non si gioca con la vita degli altri» : L'ottava puntata dell'Isola dei Famosi 2019, ha una spettatrice d'eccezione: Belen Rodriguez. La bella argentina ha tifato per tutta la puntata che abbiamo seguito in diretta su Leggo.it...

Stefano De Martino : «Riparto dalla Rai (e mi scontro con Belén)» : Made in Sud 2019: la prima volta di Stefano De MartinoMade in Sud 2019: la prima volta di Stefano De MartinoMade in Sud 2019: la prima volta di Stefano De MartinoStefano De Martino non ha pranzato. «Fra prove e promozione, ogni giorno ce n’è una una», racconta al telefono spiegando che preferisce togliersi subito il pensiero dell’intervista prima di correre a tavola. È nella sua Napoli, città che riscopre per i piccoli piaceri: dalle ...

Belen beccata con Carlo Ceccotti - 'Chi' dice : 'Presto l'incontro rivelatore con Stefano' : Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono davvero tornati insieme come i giornali sostengono da un paio di settimane? Osservando quello che è successo ultimamente nelle vite degli ex coniugi, a molti iniziano a venire dei dubbi sulla veridicità del gossip che li voleva di nuovo in coppia. In queste ore Novella 2000 ha pubblicato le foto della serata che la showgirl ha trascorso in compagnia di Carlo Ceccotti, Chi invece ha confermato che a ...