Autonomie, appello 30 costituzionalisti

"Siamo fortemente preoccupati per le modalità di attuazione finora seguite nelle intese sul regionalismo differenziato e per il rischio di marginalizzazione del ruolo del Parlamento,luogo di tutela degli interessi nazionali". E' l'di 30a Mattarella e ai presidenti delle Camere "Le ulteriori forme di autonomia non possono riguardare la mera volontà espressa in un accordo tra Governo e Regione interessata, avendo conseguenze sull'assetto complessivo del regionalismo italiano".(Di mercoledì 6 marzo 2019)

