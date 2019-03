Allegri-Real Madrid | solo una suggestione? Florentino ha le idee chiare

Crisi Real Madrid - scatta il dopo Solari : nelle quote dei bookies scala posizioni Massimiliano Allegri : L’allenatore della Juventus si è piazzato dietro Josè Mourinho nella lista stilata dai bookmakers, che vedono il toscano come il secondo favorito alla successione di Solari Da una parte il Real Madrid, alle prese con un’altra Crisi dopo quattro sconfitte nelle ultime cinque partite; dall’altra, Massimiliano Allegri, il cui futuro alla Juventus è sempre più incerto. AFP/LaPresse Il momento difficile dei Blancos e i dubbi ...

Juventus - per Galeazzi Allegri potrebbe andare al Real e Zidane alla Juve : Il prossimo allenatore della Juventus sarà Zinedine Zidane. Ne è convinto Giampiero Galeazzi che ai microfoni di Rai sport, durante la trasmissione "L' altra Domenica Sportiva" condotta da Marco Lollobrigida ha espresso la sua opinione su vari temi caldi dell'attuale stagione calcistica. Galeazzi ha anche sostenuto che Massimiliano Allegri andrà ad allenare il Real Madrid. E durante la trasmissione televisiva ha affrontato anche i motivi per i ...

Joao Cancelo non sembrerebbe aver convinto in maniera totale Massimiliano Allegri. Come evidenziato negli ultimi match, soprattutto in quello d'andata della sfida di Champions League contro l'Atletico Madrid, il tecnico bianconero ha preferito non affidarsi al terzino portoghese escludendolo dalla formazione titolare in favore di De Sciglio.

Juve - il futuro di Allegri : ecco gli scenari reali : TORINO - Dalla Spagna insistono: Massimiliano Allegri è nella lista dei papabili eredi di Santiago Solari , attuale tecnico del Real Madrid, stilata dal patron Florentino Perez . Il quotidiano ...

Real Madrid - rumors italiani per la panchina : Allegri nella lista di Florentino Perez : Manca ancora un po’ al termine della stagione, ma in casa Real Madrid si inizia già a pensare alla prossima. Dopo il triennio super vincente con Zidane in panchina infatti, i blancos non sono ancora riusciti a trovare un sostituto all’altezza del francese, anche alla luce dei risultati negativi in campionato. Non convince Solari, che a sua volta aveva sostituito Lopetegui. E così il giornale spagnolo As, che sostiene difficile ...

As : 'Il Real Madrid ha messo Allegri nella lista' : As mette in risalto nomi illustri per il futuro della panchina del Real , partendo dal tedesco Joachim Loew , attuale ct della Nazionale e campione del mondo nel 2014 a Rio, per proseguire con ...

Il Corsera : “Allegri lascerà la Juve. Destinazione Real Madrid - ci sono anche Inter e Chelsea” : L’addio ai social L’addio ai social da parte di Massimiliano Allegri è stato letto come un primo passo verso l’addio alla Juventus. Il livornese è alla quinta stagione in bianconero. E nonostante i quattro scudetti consecutivi (e il quinto in vista), le quattro Coppe Italia, le due finali di Champions, non è mai stato amata dal mondo juventino che lo ha sempre considerato altro da sé. Come scrive oggi il Corriere della Sera: ...

Atletico-Juventus - Dybala : 'Allegri è un maestro'. Bonucci : 'Mi ha cercato il Real' : Sinceramente non pensavo che un club come il Real Madrid potesse far partire un giocatore così, che in ogni partita fa la differenza e dimostra di essere il migliore al mondo. A livello di ...