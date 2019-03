Sarti | «Dimettermi? No | non sono stata cacciata» Ma il M5S | «Espulsione doverosa»

Rimborsopoli - Sarti : «Dimettermi dal Movimento? Non c'è motivo. L'ho fatto nascere» : «Non c'è motivo per cui mi debba dimettere da deputata, io non sono espulsa dal Movimento 5 Stelle». Lo ha detto Giulia Sarti, intercettata fuori alla Camera dei deputati dalle...

Rimborsopoli - Sarti : «Dimettermi dal M5S? Non c’è motivo - non sono espulsa» : La deputata grillina Businarolo eletta nuova presidente della commissione Giustizia ha preso il posto della collega travolta dallo scandalo sui rimborsi elettorali. Sarti: «Confido di rimanere nel Movimento, che ho fatto nascere, non ho fatto niente»