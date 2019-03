Samsung Galaxy S10 | S10 Plus e S10E acquistabili da Wind e Tre | ecco i costi

Samsung regala un Galaxy Note 9 e rimborsi fino a 700 euro con l’acquisto di una nuova smart TV : Samsung lancia due promozioni dedicate a chi acquista una smart TV, con un rimborso fino a 700 euro o un Samsung Galaxy Note 9 in regalo. L'articolo Samsung regala un Galaxy Note 9 e rimborsi fino a 700 euro con l’acquisto di una nuova smart TV proviene da TuttoAndroid.

La politica di aggiornamento di Samsung Galaxy A30 e A50 tra major release e patch di sicurezza : Samsung rivela quale sarà la politica di aggiornamento dei nuovi smartphone di fascia media Galaxy A30 e A50. Ecco ogni quanto riceveranno le patch di sicurezza e quali release di Android dovrebbero vedere. L'articolo La politica di aggiornamento di Samsung Galaxy A30 e A50 tra major release e patch di sicurezza proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy S10 è ancora “vittima” di JerryRigEverything in un teardown completo : Dopo aver affrontato il test di durabilità, Samsung Galaxy S10 si sottopone a un teardown completo che ne mette in mostra la componentistica interna. L'articolo Samsung Galaxy S10 è ancora “vittima” di JerryRigEverything in un teardown completo proviene da TuttoAndroid.

Recensione Samsung Galaxy S10+ : il miglior smartphone in commercio quasi in tutto : Ecco Samsung Galaxy S10+ in tutto il suo splendore, vi raccontiamo tutto ciò che c'è da sapere (anche le cose meno belle) nella Recensione completa L'articolo Recensione Samsung Galaxy S10+: il miglior smartphone in commercio quasi in tutto proviene da tuttoAndroid.

Samsung Galaxy S10+ brilla per schermo e fotocamere - l’ergonomia poteva essere migliore : Il Galxay S10+ è uno degli smartphone di fascia alta presentati nelle ultime settimane che ha le carte in regola per diventare un punto di riferimento per il settore. Non ha uno schermo pieghevole e non supporta la connettività 5G (le due maggiori tendenze emerse al Mobile World Congress 2019 che ha chiuso i battenti la scorsa settimana). Ha comunque molte novità interessanti. Dopo averlo provato in modo approfondito possiamo concludere che ...

Carnevale con le offerte MediaWorld per Huawei P Smart e Samsung Galaxy S9 a prezzo calato : Sono appena scattate nuove ed interessanti offerte MediaWorld, disponibili rigorosamente online, per coloro che puntano ad acquistare uno Smartphone a prezzo interessante, come nel caso di Huawei P Smart e Samsung Galaxy S9. La campagna in questione è focalizzata sulla Festa della Donna e, non a caso, andrà in scadenza proprio venerdì 8 marzo, a pochi giorni di distanza dalle altre offerte di cui vi abbiamo parlato sulle nostre pagine con un ...

Sarà questo Samsung Galaxy A60? Potrebbe arrivare in Europa con Galaxy A90 : Samsung Galaxy A60 mostrerebbe il suo design da diverse angolazioni grazie a una nuova immagine, mentre veniamo a sapere che Galaxy A90 Potrebbe arrivare anche in Europa. L'articolo Sarà questo Samsung Galaxy A60? Potrebbe arrivare in Europa con Galaxy A90 proviene da TuttoAndroid.

Samsung lancia il Galaxy S10 dedicato alla Juventus : Arriva il Samsung Galaxy S10 Juventus Special Edition, lo smartphone premium di nuova generazione con features esclusive per i tifosi bianconeri: personalizzazioni, contenuti extra e app, tra cui un abbonamento gratuito a Juventus TV. “Non è solo uno smartphone premium di nuova generazione con nuove tecnologie e una fotocamera con un’intelligenza avanzata. È anche lo […] L'articolo Samsung lancia il Galaxy S10 dedicato alla Juventus ...

Sfrecciano i Samsung Galaxy Note 9 Vodafone : XXS2CSB4 via OTA : La ruota quest'oggi sembra girare intorno ai Samsung Galaxy: dopo avervi parlato degli aggiornamenti che proprio quest'oggi hanno colpito i Galaxy S9 brand 3 Italia ed i Note 8 brand TIM, spostiamo la nostra attenzione sui Samsung Galaxy Note 9 brand Vodafone, anch'essi reduci da un upgrade, contrassegnato dalla sigla N960FXXS2CSB4. Il pacchetto ha una fattura piuttosto recente, avendo lasciato i laboratori del produttore asiatico lo scorso 8 ...

Perdono in casa i Samsung Galaxy S10 - quanto vendono di meno rispetto ai Galaxy S9 : Nessun buon segnale per le vendite dei Samsung Galaxy S10 si registra fino a questo momento, anzi l'accoglienza di un pubblico d'eccezione (quello di casa) per i device sembrerebbe essere molto tiepida, soprattutto se paragonata a quella dei Samsung Galaxy S9 del 2018. I primi dati, in effetti, giungono, dal Sud Corea ovvero dalla madre patria del produttore e se il buongiorno si vede dal mattino, le cose non si mettono affatto bene per il ...

Dal 5 marzo il rollout dell’aggiornamento Android Pie per Samsung Galaxy Note 8 TIM in Italia : Abbiamo dovuto attendere circa una settimana, ma da oggi 5 marzo possiamo dire che volge ormai al termine l'attesa per tutti coloro che erano impazienti di toccare con mano l'aggiornamento del sistema operativo Android Pie per tutti coloro che hanno acquistato un Samsung Galaxy Note 8 TIM nell'ultimo anno e mezzo. Dopo aver condiviso la news relativa alla distribuzione del pacchetto software qualche giorno fa per i modelli marchiati Vodafone e ...

Risvolto Samsung Galaxy S9 brand 3 Italia : Android Pie con XXU2CSB3 dal 5 marzo : Un dolce risveglio per tutti quelli che sono in possesso del Samsung Galaxy S9 brand 3 Italia, che potrebbero essersi imbattuti non appena aperti gli occhi con la notifica OTA dell'aggiornamento G960FXXU2CSB3, che sappiamo basarsi su Android 9.0 Pie. Il pacchetto è contraddistinto da CSC G960FCKH2CSB3 e CHANGELIST 15367606, ha una date build dell'8 febbraio scorso, e presenta la patch di sicurezza del mese appena conclusosi (fermo restando che ...

Con Experience app potete “provare” i Samsung Galaxy S10 - che sono partiti col piede sbagliato in Corea : Per promuovere la nuova famiglia dei Galaxy S10 Samsung lancia un'app che vi consente di provarli direttamente sul vostro smartphone, una scelta di marketing che pare necessaria visto lo scarso successo dei preordini sul mercato natio. L'articolo Con Experience app potete “provare” i Samsung Galaxy S10, che sono partiti col piede sbagliato in Corea proviene da TuttoAndroid.

Smartphone più pericolosi per la salute il 5 marzo : collocazione Samsung Galaxy S10+ in classifica : Bisogna analizzare anche oggi 5 marzo la classifica incentrata sugli Smartphone più pericolosi per la salute, considerando il fatto che abbiamo l'aggiornamento ufficiale di marzo coi valori SAR che include anche nuovi top di gamma da poco arrivati sul mercato, come nel caso dei vari Samsung Galaxy S10+ e Xiaomi Mi9. Mentre quest'ultimo finisce nella top 10, guadagnandosi una posizione non invidiabile sotto questo punto di vista, le cose sembrano ...